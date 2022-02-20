برلماني: منحة البنك الأوروبي لتجديد قاطرات السكك الحديدية تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في مصر

بقيمة 765 ألفاً و343 يورو

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، في مناقشة تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر، لبرنامج تجديد القاطرات ، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١



واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر برنامج تجديد القاطرات ، المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الموقع بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١

وقال النائب علاء عابد ، أن التقرير تضمن توضيحا للاتفاق ، ووضح اهمية المساعدات الفنية المقدمه من البنك الدولي لاعادة الاعمار للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعرضا لأهم بنود التعديل وما انتهي اليه راي اللجنة.

واضاف النائب علاء عابد ، ان هذا التعديل ياتي ضمن الدعم الفني المقدم من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والمنبثق من اتفاق قرض شراء ما يصل إلي 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين مصر والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية.

وأكد عابد أن التقرير ، تضمن برنامج الدعم الفني وحزمة من المساعدة بدأت باتفاق منحة بشأن برنامج تجديد القاطرات المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألفاً و٣٤٣ يورو وقد جاء التعديل مستهدفًا الزيادة.

وأشار إلى أن قيمة تلك المنحة المقدمة من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الي الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ ٢١٠ آلاف يورو ليصبح إجمالي قيمة المنحة المقدمة لهذا الشأن نحو ٧٦٥ ألفاً و٣٤٣ يورو .

وقد انتهي تقرير اللجنة المشتركة انه رغم اهمية هذه المنح في مساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تنفيذ المشتريات ذات الكفاءة العالية ، وتضمن افضل المواصفات الفنية وأفضل الاسعار وأفضل صياغة للعقود عند شراء 100 جرار جديد

وأوضح رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن الاتفاقية سيكون لها مردود جيد في تحسين كفاءة الهيئة في سعيها نحو تحديث جميع مكونات منظومة السكة الحديد ، وما يتطلبه ذلك من خبرات فى التفاوض ووضع المواصفات وإبرام العقود.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات ، إن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المميزة التي تقوم بها الحكومة المصرية في كافة القطاعات مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.