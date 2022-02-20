سمير فرج يكشف خطة أمريكا لإنقاذ أوروبا من أزمة الغاز الروسي

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، خطة أمريكا لإنقاذ أوروبا من أزمة الغاز الروسي، مضيفا:" روسيا تصدر غاز ل7 دول أوروبية علي راسها ألمانيا وسيتم من الدول الأوروبية من الحصول علي الغاز كقرار عقابي لموسكو.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الغرب وضع قيودا كثيرة لـ أجبار روسيا علي الوصول لحل سلمي في أزمتهم مع أوكرانيا..

وتابع المفكر الإستراتيجي،:" واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات تستهدف بوتين شخصيا، موضحا:" أمريكا تحاول منع روسيا من التعامل بالدولار ضمن إجراءات فرض العقوبات".

وأكمل:" من ضمن العقوبات سيتم منع روسيا من أخذ أي قروض أو تسيهلات نقدية".