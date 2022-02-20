رئيس جامعة المنصورة الجديدة: إعداد خطط للدراسة وتوزيع المقررات بالترم الثاني

أجرى الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم جولة تفقدية لبعض كليات الجامعة لتفقد انتظام الطلاب ومحاضرات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى إعداد خطط الدراسة والجداول، وتوزيع المقررات ، فضلًا عن تجهيز كافة ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدأ الفصل الدراسي الثاني وتوفير المناخ التعليمي لأبنائنا الطلاب ،كما تم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب، مع الالتزام برفع المقررات الالكترونية على منصة الجامعة.

بدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري، تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى في 9 يونيو المقبل ، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين بالجامعة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وكل منتسبي الجامعة.

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