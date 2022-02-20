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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اللواء سمير فرج: الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر على استيراد مصر للقمح

صدى البلد

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي إن أزمة روسيا وأوكرانيا اندلعت من الأساس بعد طلب كرواتيا الانضمام لحلف الناتو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن روسيا بدأت في حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا ويظهر عبر الأقمار الصناعية أنها حشود هجومية بما ينذر بعملية عسكرية وحال حدوثها ستكتسح روسيا المعركة بالنظر لحجم الجيشين.

وكشف فرج عددا من العقوبات التي تهدد بها أمريكا بمنع دخول مسئولين روس أمريكا وفرض عقوبة اقتصادية تقضي بمنع العملة الصعبة عن روسيا عن طريق نظام السويفت العالمي كما تم التأكيد على مساعدة مصر لاستخراج الغاز لتعويض الغاز الروسي ومساعدة أوروبا حال حدوث نقص.

وكشف عن مدى التأثير على مصر حال نشوب حرب خاصة أن التأثيرات ستطول العالم أجمع وبالنسبة لمصر فإن الدولتين الأكبر في تصدير القمح ومصر أكبر مستورد للقمح وعلينا البحث عن بدائل.

عزة مصطفي العملة الصعبة الاقمار الصناعية أوكرانيا الناتو صدى البلد صالة التحرير

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