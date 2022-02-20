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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يواصل متابعته لقرية سنور للاطمئنان على عودة الحياة لطبيعتها بالأماكن المتضررة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تفقده للوضع بقرية سنور القديمة ومخر السيل ، حيث يتم تنفيذ أعمال سحب وتصريف المياه  الناتجة عن تدفق سيل شديد بمخر سنور قادم من سلاسل جبال البحر الأحمر، إثر سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية،ضمن موجة  الطقس السيئ، التي تشهدها البلاد حاليا، وأدت إلى  تغيير مسار المياه عن المخر"قبل الهدار مباشرة "وخروجها على جانبي المخر ، وتسببت في تضرر بعض  الزراعات المتاخمة  لمخر السيل، وغلق الطريق الصحراوي القديم ( كإجراء احترازي)، ولم تسفر عن خسائر في الماشية لدى الأهالي.

ورافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام ، والأستاذ هاني الجو يلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ محمد عثمان رئيس القرية ، وعدد من التنفيذيين المعنيين، وفي تواجد أطقم الحماية المدنية وفرق عمل ومعدات شركة المياه ومديرية الطرق والوحدة المحلية ، حيث يواصلون العمل المتواصل لعودة الحياة لطبيعتها.

حيث اطمأن المحافظ على انتظام أعمال سحب مياه الأمطار والسيول بواسطة سيارات ومعدات شركة المياه وبالتعاون مع  الوحدة المحلية وسيارات والحماية المدنية، لشفط المياه من بعض الشوارع والمنازل وأجزاء من الزراعات ،وتصريفها  إلى الترع القريبة من المخر ، وللتأكد من أن  الوضع أصبح أكثر استقراراُ ولا يستدعي القلق، خاصة بعد انخفاض سرعة تدفق المياه وانحسارها وسريانها بشكل طبيعي داخل  المجرى المائي للمخر.

 

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حرص المحافظ على طمأنة الأهالي، والاستماع لمطالبهم ، والإجابة على استفساراتهم بخصوص تداعيات المشكلة الطارئة، مؤكدا لهم أنه معهم وكل الجهاز التنفيذي حتى عودة الحياة لطبيعتها ، ومؤكدا لهم أن اجتمع مع لجنة من وزارة الري التي نفذت مشروع تأهيل المخر ، لتنفيذ الحلول  المستديمة ، ومطمئنا لهم بأنه بعد الانتهاء من سحب وتصريف المياه ، سيتم حصر كل التلفيات من الجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، حامدا المولى عز وجل على سلامتهم وذويهم من أي مكروه

وكلف المحافظ مسئولي الأجهزة التنفيذية باستمرار التواجد، على مدار الساعة، لحين استقرار كافة الأوضاع، مشددا على التواصل الدائم مع غرفة أزمات المحافظة وإمدادها بالمعلومات اللحظية عن مستجدات الوضع ، لاتخاذ الإجراء المناسب أولا بأول ، منوهاً عن زيارته للمخر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم فور حدوث الواقعة"، ووجه خلالها بسرعة إخلاء الأهالي المتضررين "كإجراء احترازي"، وتم تجهيز مكان لإيوائهم وتوفير كافة مستلزمات الإعاشة لهم، بجانب عمل فتحات لتصريف المياه السيول من الزراعات والمنازل المتضررة إلى مجرى المخر.

وتم الدفع بسيارات شركة المياه والوحدة المحلية والحماية المدنية والطرق لشفط المياه من أماكن تجمعها، فضلاً عن توجيه مسؤولى  القطاعات وشركات المرافق بالتعاون مع الإدارات المعنية بالديوان العام، للتواجد على مدار الساعة للتعامل مع المستجدات أولا بأول،وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، مع تكليف إدارة الأزمات بمتابعة الموقف مع الجهات المعنية ومن خلال التواجد الميداني.

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