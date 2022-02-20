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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل تستهدف الوطن

صدى البلد

حذر الإعلامي أحمد موسى، من صفحات وهمية بها أعداد كبيرة من المشاركين، لافتًا إلى أن هذه الصفحات وصلت حتى 50 صفحة خلال يومين.

أكد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه خلال اليومين الماضيين وصلت هذه الصفحات لـ 50 صفحة تم تدشينها، مطالبًا بعدم الدخول لهذا الصفحات التي يوجد فيها ملايين الأشخاص.

وأوضح أحمد موسى، أن «صفحة اتعملت من ساعتين أو امبارح تدخل تلاقي عليها 6 مليون و8 مليون، أرقام كبيرة جدًا»، محذرا من الاشتراك أو الإعجاب بالصفحات الوهمية.

وشدد موسى، على أنه في لحظة ما تقوم هذه الصفحات باستهداف الشخص الذي سجل إعجابه بها، أو «استهداف بلدك. متعملش إعجاب لصفحة متعرفش إيه اللي وراها؛ الموضوع مش بسيط».

برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى على مسئوليتي أحمد موسى صدى البلد

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