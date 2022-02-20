رئيس الفريق البحثي للقاح المصري: إصابات كورونا بأوروبا وأمريكا كانت أكثر من أفريقيا..فيديو

قال الدكتور أسامة عزمي رئيس الفريق البحثي للقاح المصري " كوفي فاكس " ، إن الأجسام المضادة الخاصة بكرورنا لا تأتي إلى جسم الإنسان إلا عن طريق الإصابة بفيروس كورونا وليس عن طريق مرض آخر .

وأضاف أسامة عزمي خلال لقائه في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن فيرس كورونا له علاقة بالتكوين الوراثي لجسم الإنسان ولكن ليس لدينا حتى الآن الدراسات التي تؤكد ذلك، مؤكدا أن كورونا قد تصيب أجناسا معينة اكثر من أجناس أخري .

وأوضح أسامة عزمي ، إن هذا الفيروس يصيب دولا معينة بشدة وشراسة أكثر من دول أخري مشيرا إلى أن أوروبا وأمريكا كان لديهم إصابات اكثر من أفريقيا .