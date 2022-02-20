بتحضر فرحي.. محمد محمود عبد العزيز وزوجته في كواليس نقل عام

نشر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز صورة من كواليس مسلسل "نقل عام" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر محمد محمود عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل نقل عام برفقة زوجته وعلق علي الصورة قائلًا: "أحلى حاجة إنك تخلى مراتك تحضر فرحك.. من كواليس مسلسل نقل عام.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

مسلسل "نقل عام" بطولة محمود حميدة، دينا، مريهان حسين، وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف ورشة مجموعة فنون مصر بقيادة السيناريست محمد إسماعيل أمين ومن إخراج عادل أديب.