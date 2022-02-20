جويل مردينيان بفستان أحمر يبرز أنوثتها على إنستجرام

استعرضت خبيرة التجميل، جويل مردينيان، أنوثتها، من خلال صورة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت جويل مردينيان، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أحمر مكشوف باللون الأحمر، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج جذاب، وتركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة على كتفيها بشكل أنيق.



وتحرص جويل مردينيان، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة «إم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.