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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرش من كورونا.. أستاذ مناعة: نتوقع ظهور وباء جديد الأعوام القادمة

صدى البلد

قال أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات في جامعة أوكسفورد، إنه تم تأكيد إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا، متابعا: الوضع الصحي للملكة مطمئن حتى الآن ونأمل إلا يحدث أي تدهور.

 

وأضاف "أحمد سالمان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن عدد حالات الإصابة في بريطانيا تنخفض بشكل كبير الفترة الحالية، حيث وصل متوسط الحالات إلى 30 ألف حالة يوميا، ونسبة الوفيات أصبحت قليلة للغاية.

 

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقاية مع الحصول على لقاح كورونا، مسترسلا: الحصول على اللقاح يساهم بشكل كبير في تقليل شدة الأعراض ومنع تدهور الحالات ودخول المستشفى.

وعن تنبؤات بيل جيتس بظهور وباء جديد مختلف عن عائلة فيروس كورونا، أوضح أن تلك التنبؤات أساسها دراسي وعلمي، نتيجة تحور الأوبئة والفيروسات، متابعا: منذ عام 2000 وحتى الآن ظهر 8 فيروسات مختلفة في العالم ويجب علينا أن نكون على آتم الاستعداد لمواجهة التطورات الوبائية.

واسترسل: “هناك تخوف كبير من حدوث تحورات جديدة لفيروس الإنفلونزا، متابعا: الإنفلونزا يتحور بشكل أسرع من كورونا والعالم يتوقع أن يحدث وباء إنفلونزا خطير”.

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