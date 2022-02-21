كبير الأثريين: قبة الإمام الشافعي واحدة من أجمل الآثار الإسلامية في مصر

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على زيارة السفير البريطاني لقبة الإمام الشافعي، قائلا:" كل شبر في وطنا به شيء مميز وجميل..بلدنا عظيمة وأشادة السفير بقبة الإمام الشافعي دليل على عظمة مصر".

وأضاف "مجدي شاكر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن قبة الإمام الشافعي من أجمل الآثار الإسلامية في مصر، متابعا: الإمام الشافعي هو ثالث الأئمة في العالم الإسلامي.

واسترسل: الإمام الشافعي ولد في فلسطين وعاش معظم فترات حياته في مصر وتوفى ودفن في مصر، منوها بأن الآثار الإسلامية بدأت تحظى باهتمام كبير منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد.

لفت إلى أن نوافذ قبة الإمام الشافعي مزينه بالخط الكوفي.