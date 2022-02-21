وخز وتنميل في الجلد.. أعراض كورونا طويلة المدى

أوضحت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم جهاز مناعة قوي وصحة أفضل يتعافون من عدوى كورونا في غضون 15 يومًا، بينما يتعين على الآخرين التعامل مع أعراضها طويلة المدى.

وأفادت التقارير أن أعراض كورونا طويلة المدى يمكن أن تستمر إلى أسابيع وأشهر بعد التعافي وتظهر أغلبها على البشرة.

أعراض كورونا طويلة المدى

يعد الإحساس بالوخز من العلامات الشائعة التي قد تشعر بها على مدى فترة طويلة من الإصابة بفيروس كورونا في جلدك، ويعاني البعض من تنميل شديد في الجلد.

وغالبًا ما يتم الشعور بالخدر أو الشعور بالحرقان في اليدين أو الذراعين أو الساقين أو القدمين، ويشعر به الأشخاص بعد الجلوس في نفس الوضع لفترة أطول، يحدث هذا عندما يتم الضغط بشدة على العصب الذي يمد الطرف بالدم.

الشعور بالوخز في الجلد هو مجرد عرض واحد من أعراض مرض كورونا الطويل، وتشمل العلامات الشائعة الأخرى التعب وضيق التنفس والسعال وآلام المفاصل وآلام الصدر والذاكرة وآلام العضلات والخفقان.