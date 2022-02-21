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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أعمال تطوير مستشفى مشتول السوق في الشرقية بتكلفة 4.5 مليون جنيه

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى مشتول السوق وأقسام الإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والصيدلة الإكلينيكية الجديدة بتكلفة إجمالية 4.5 مليون جنيه ، بالتعاون بين المديرية والمجتمع المدني .

وذلك لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى وفي إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقى الخدمات الطبية.

 

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لمحافظ الشرقية عرضاً تفصيلياً عن مراحل تطوير الأقسام الطبية بالمستشفى ، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة واجهة المستشفى وتطوير قسمي الإستقبال والطوارئ، والصيدلة الإكلينيكية الجديد ، لافتاً إلى أن قسم الإستقبال والطوارئ تم تطويره ليسع ١٤ سرير بدلاً من ٧ أسرة قبل التطوير وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة ، مع إضافة شبكة غازات كاملة ، وتجهيز غرف ملاحظة مزودة بعدد ٦ مونيتور ، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي بعدد ٢ سرير و ٢ مونيتور ، وغرفة غرز ، وكشك عظام ، وكشك نساء مزود بأشعة تليفزيونية ، وصيدلية ، وغرفة سحب عينات لخدمة المرضي.

 

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أضاف وكيل وزارة الصحة أن قسم العناية المركزة الجديد يستوعب ٩ أسرة عناية و سرير عزل بدعم مقدم  من وزارة الصحة بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه منهم ١.٥ مليون جنيه تجهيزات طبية و ١.٥ مليون جنيه تكلفة أعمال الترميمات وشبكة غازات ، لافتاً إلي أنه تم توفير القوي البشرية اللازمة من الأطباء وهيئة التمريض، وتوفير جهاز تنفس صناعي ، بجانب جهاز الصدمات والأجهزة الطبية اللازمة للعمل ، وكذلك توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي العناية المركزة، وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة مشتول السوق.

 

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين والإرتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة ، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

 

أوصى محافظ الشرقية إدارة المستشفى والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن إستقبال المرضى والمترددين على المستشفى مطالباً بمواصلة بذل الجهد والإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

 

أهدي مدير المستشفى وممثلي المجتمع المدني درعاً تذكاريا لمحافظ الشرقية تقديرا لدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شارك في الإفتتاح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية و محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي المدينة.

الشرقية وزارة الصحة الخدمات الطبية العناية المركزة تطوير المنظومة الرعاية الصحية محافظ الشرقية

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