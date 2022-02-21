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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة كفر الشيخ تنظم البرنامج التدريبي لمهارات القيادة

صدى البلد

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نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة كفر الشيخ البرنامج التدريبي مهارات القيادة بكلية الذكاء الاصطناعي.

وذلك تحت رعاية وزير التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمشروعات البيئه برئاسة نافع حمادة مديرعام مشروعات البيئة بالجامعة.

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وحاضر في البرنامج  محمد احمد عبد الحميد منسق وحدة التضامن الاجتماعي ، والدكتور إيهاب عاطف علي مسئول الأنشطة التوعوية، والدكتور نهال مصطفي فتحي مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعه كفر الشيخ.


واستهدف البرنامج تدريب الطلاب علي مهارات القيادة وكيفية أن تكون قائداً ناجحاً، ومعوقات القيادة ونظريات القيادة، والفرق بين القيادة والإدارة، وواجبات التابع نحو القائد ومعوقات التعامل الفعال مع القائد.


وتم التفاعل والمشاركة من الطلاب حول البرنامج التدريبي كما تم تسليم شهادات المشاركة للطلاب المشاركين .

نيفين القباج كفر الشيخ وزير السياحة التضامن الاجتماعي الذكاء الاصطناعي مستشار وزاره التضامن الاجتماعي

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