توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22-2-2022 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا.

وأوضحت خبيرة الأبراج من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه بانتظار مولود اليوم عام مميز يزيد من فرص النجاح والمكاسب ويسلط الضوء على مهارتك وكفاءتك لتأخذ خطوات كبيرة للتقدم نحو الاعلى.

مولود اليوم الثلاثاء 22 فبراير من برج الحوت



مولود اليوم من برج الحوت متفوق على الواقع.. نحن اليوم هنا وربما لا نكون غدًا.. دع تيار الظروف يحملك إلى حيث يشاء؛ لأن لا شيء دائم.. وكما يأتي كل شيء هكذا يسعى أن يمضي وفي المرحلة الأخيرة ينتهي كل شيء.. هو الخلاص من الأحزان عن طريق الاستسلام إلى اللانهائي.. المشاعر في مثل مساحة المحيط وعمقه، ولكن في ألم الاضطراب والتشوش يوجد أمل في الخلية السرية بقلب الإنسان ذاته.. يرمز الحوت إلى التحرر من الآلام عن طريق الحب والإيمان والمغفرة.

#الحمل



مهنياً: تلبيّك سرعة التنفيذ لديك، فكلّ ما تقرّره يتم وكل ما تقوله تفعله، تفكّر وتنفّذ وتقدّم نتائج ممتازة احياناً، يحق لك أن تفخر بنفسك.

عاطفياً: كن جريئاً ومارس جميع صلاحياتك إزاء الشريك ولا تقف ساكناً، المفاجآت كثيرة والحظوظ داعمة للمسائل العاطفية والترويح عن النفس.

صحياً: عليك ممارسة الرياضة والاهتمام بصحتك واتباع نظام غذائي وضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أي أعراض حتى لا تصاب ببعض المشكلات الصحية.

#الثور



مهنياً: قد تعاني تراجع العلاقات العامة إذ تختلف مع شريكك أو زميلك، ومن يدري فقد تخسر فرصة مهمّة بسبب طبعك المتوتر الذي لا يوحي بالثقة.

عاطفياً: هدّئ من روعك ولا تتسرّع في الكلام، فكّر جيداً قبل الإدلاء برأيك، لن يكون هذا اليوم مناسباً لتوسيع دائرة العلاقات العاطفية.

صحياً: كثرة العمل يسبب لك التوتر وارتفاع ضغط الدم، لذا حاول أن تترك مجالاً للراحة والهدوء حتى لا تصاب بوعكة صحية ونفسية.

#الجوزاء



مهنياً: تكثر العقود والعروض والساعات الإضافية، وتشهد تقدماً على الصعيد المهني من خلال منصب عال أو شهادة تقدير ومكافأة لجهودك السابقة.

عاطفياً: كن متزناً وحافظ على معنوياتك الإيجابية متجنباً الانتقام وإرسال الإشارات الاستفزازية باتجاه الشريك، فقد يبادلك بالمثل وتصل الأمور إلى وضع سيئ جداً.

صحياً: الوضع الصحي يتطلب انتباهاً ولا سيما إذا كنت تعاني مشاكل سابقة، وأبرز نقاط ضعفك هي أمراض الجيوب الأنفية والحنجرة والأذن.

#السرطان



مهنياً: تبدو قوياً جداً، فاستفد من هذا اليوم لكي تفرض رأيك وتوجهاتك من دون تردد، ابتعد عن الهواجس لكن ابق حذراً حتى لا يخدعك أحد.

عاطفياً: تكون جاذبيتك خطيرة في هذا الوقت، فتمارس فن الإغواء وغزو القلوب وتشعر أنك بلغت المرتجى.

صحياً: قد تتعرض لعوارض صحية مفاجئة بسبب أجواء الرطوبة في محيطك، لذا حاول أن تتجنب الخروج من المنزل إلا للحاجات الضرورية.

#الاسد



مهنياً: تشعر بجو من العدائية أو المنافسة الشديدة في محيطك المهني، عليك تجنب الورطات والشجار والنقاشات.

عاطفياً: تعرف يوماً جيداً وواعداً ويكون مناسباً لإعادة النظر وترتيب الأوراق مع الشريك، لكن أدعوك إلى التحقق من بعض المعلومات.

صحياً: قد يكون اليوم ضاغطاً مهنياً أو اجتماعياً ويمكن أن تشعر خلاله بالتعب والإرهاق وبضعف في تحركاتك وتنقلاتك.

#العذراء



مهنياً: يوم مناسب للنقاشات المالية والتفكير في الاستثمارات، والحظ والنجاح يجعلانك تتسلح بثقة بالنفس أكبر وتقتحم الساحة لكي تحرز انتصاراً وتسحق الأعداء.

عاطفياً: تؤدي دوراً بارزاً في لم الشمل وإبعاد الفتن، تبدو سعيداً بلقاء يثمر أو بوح صادق أو تقارب مع الحبيب الغالي، أو ربما مصادفة تجمعك بشخص يخفق له قلبك.

صحياً: عوامل نفسية ضاغطة تؤثر سلباً فيك، أنصح لك الحذر والانتباه إلى صحتك وسلامتك، ما يشكل ضغطاً معنوياً ونفسياً عليك.

#الميزان

مهنياً تبدي انفتاحاً على بعض الأوساط، وتعقد صداقات جديدة، كذلك بانتظارك نجاح واشراق، وتتمتع بحظوظ كبيرة ويجب الاستفادة من الوقت.

عاطفياً: تكثر الأحلام وتتعلم جديداً أو تتعرف إلى من ينال إعجابك ويثير حماستك، فتتبدل قناعاتك في هذا اليوم المشجع والواعدة بتعاطف ملموس.

صحياً: تتمتع بحيوية فائضة ولافتة إلا أن ذلك لن يجنبك بعض لحظات وأوقات التوتر العصبي قد يكون مرده رحيل أحد الأشخاص المقربين منك جدّاً.

#العقرب



مهنياً: تعيش يوما ناجحا يخدم مصالحك ويعطيك حقك فتثق بنفسك وتكون طلتك حلوة تترك عنك الانطباعات الممتازة وتفتح في وجهك المساومات والاخبار الايجابية والمسائل المهنية والاجتماعية.

عاطفياً: تكون المفاجأت سيدة الموقف اليوم، وتتحول علاقة بشخص التقيته مؤخراً إلى قصة حب حقيقية، وتمضيان معاً أوقاتاً جيدة.

صحياً: تشعر بالطاقة والرغبة في ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، لذلك استغل هذه الطاقة ومارس التمارين الرياضية المفضلة لديك وواظب عليها حتى تستعيد لياقتك البدنية.

#القوس



مهنياً: النصيحة الأولى هي في قبول التسويات والتنازلا، تنازل عن بعض الشروط واهتم بالشؤون المهنية وتحمّل مسؤولياتك بجدية.

عاطفياً: تحب التلاعب بمشاعر الطرف الآخر، وعلى الرغم من حبك له، إلا أنك لا تحب أن تكون صريحاً معه وتحب أن تظهر عكس ما في داخلك.

صحياً: يمكن أن تصاب بآلام في الرأس بسبب كثرة التفكير في كل شيء حتى في الأمور التي لا تعنيك.

#الجدي



مهنياً: تفرح بخبر أو قرار إداري، وتحقق إنجازاً مهنياً تتلقى التهاني عليه، وتلاقي بعض الناس في مكان ما وتكون سعيداً.

عاطفياً: يوم مربك وغير واعد بل يحمل صعوبات ومشاكل عاطفية، إنه يوم مخيب لكل التوقعات فلا تراهن عليه.

صحياً: حافظ على هدوئك ولا تسمح بإثارة غضبك، ولا داعي إلى التوتر والانفعال، وإلا ارتفع ضغطك وسبب لك مشكلة صحية أنت بغنى عنها.

#الدلو



مهنياً: أنت قادر على محاصرة المشاكل إذا شئت، لأنها ليست أقوى منك، وتكثر المشاغل والمسؤوليات وتبدو التحديات كثيرة، لحسن الحظ إنك تحب هذا الجو.

عاطفياً: تمر بيوم استثنائي قد يحمل إليك الحب الكبير إذا كنت خالياً، أو تعلقاً شديداً بشخص يحاكي أحلامك وأمانيك.

صحياً: اتبع نظاماً غذائياً منظماً وابتعد عن الإرهاق، وحاول الاستراحة كثيراً خلال النهار واعرف كيف تواجه الأحداث بهدوء.

#الحوت



مهنياً: يوم من الحظ بانتظارك، ما عليك إلا أن تأخذ المبادرة وأن تظهر في أفضل صورة، وتقتحم ما كان محرماً عليك.

عاطفياً: كل شيء ممكن هذا اليوم الذي يجب أن تستفيد منه، لكي تقول ما في قلبك وتعبّر عن مشاعرك وتحاول أن تصحح أخطاء الماضي وأن تعيد اللحمة إلى علاقاتك.

صحياً: تزداد أعمالك إلى درجة أنك تنسى صحة جسدك وبغية التخلص من التشنجات والتوترات العصبية، اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام