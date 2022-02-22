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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لتصبح مليونيرا .. أهم ٧ تطبيقات لإنشاء صور ورسومات NFT

لتصبح مليونيرا ..
لتصبح مليونيرا .. أهم ٧ تطبيقات لإنشاء صور ورسومات NFT

تعتبر NFT من أكثر  التقنيات رواجا وانتشارا في الوقت الحالي حيث تصنف أنها  رموز مشفرة غير قابلة للاستبدال بمعنى أنها فريدة من نوعها، ويربط بعض الناس بين تقنيات NFT كثيرا والعملات الرقمية أو العملات المشفرة Cryptocurrency لكن الفرق بينهم كبير جدا. 

 

وبحسب موقع Betechwise فإنه يمكن استبدال العملات الرقمية إذا كانت تحمل نفس القيمة، أما  NFT فلا يمكن استبدال واحدة بأخرى، والتعريف الشائع ل NFT هي أي أصول رقمية يمكن أن أن يتم بيعها ، ويتضمن ذلك الرسومات والموسيقى ومقاطع الفيديو والصور المتحركة Gifs أو حتى تغريدة على تويتر أو أي ملف رقمي آخر، ويشجع ذلك الفنانين على بيع ممتلكاتهم الفريدة وخلق مستقبل أفضل لهم.

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وكان جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر قد قام ببيع تغريدة له كـ NFT  ب 3 مليون دولار أمريكي تقريبا، فتعد NFT ظاهرة أقرب للفن والاستثمار وتكوين الثروات في آن واحد، وتباع الأصول الرقمية NFT بمبالغ باهظة حتى لا يتم نسخ أي عمل رقمي لشخص آخر بشكل أساسي.

 

وإنشاء NFT في البداية  لم يكن سوى جزء من عملية البيع وتحقيق الربح لاحقًا، وسنستعرض بعض التطبيقات الأساسية لهذه العملية؛ والتي تتطلب منا في جميع الحالات شراء عملات رقمية مثل بيتكوين أو إيثيريوم أو أخرى لدفع التكاليف الأولية للمعاملة ، والتي قد تكون مرتفعة جدًا في بعض الأحيان كما ذكرنا.

 

كما توجد نفقات إضافية يتم دفعها هدفها الأساسي التعويض عن معاملات شبكة "بلوكشين" التي تتحقق وتتبع صحة الأصول الرقمية،  بالإضافة إلى ذلك ، قد تفرض المنصات عمولات على عملها ، عادةً فقط عندما تتم عملية بيع NFT بنجاح.

 

وإليك قائمة من المنصات والتطبيقات التي تمكنك من إنشاء NFT الخاص بك:

 

1-تطبيق Open Sea

Image - 7 apps to create your own NFTs
تطبيق Open Sea

يعتبر Open Sea هو منصة التداول الرئيسية ل NFT حيث يمكنك من إنشاء ال NFT التابعة لك عن طريق تحميل عنصر الوسائط المتعددة الذي يحتوي عليها بالإضافة إلى أنه يمكنك من بيع ومعرفة أسعار ال NFT ، ويستعمل المستخدمون نسخة الويب من OpenSea بشكل كبير، على الرغم من تواجد تطبيقات ل OpenSea يمكن تنزيلها على الهاتف. 

 

2- تطبيق Rare

Image - 7 apps to create your own NFTs
تطبيق Rare

يعتبر Rare ثاني أكبر منصة تداول ل NFT ، حيث يسهل عملية التجارة بين المستخدمين فيوفر التعرف على الأسعار وعرض المجموعات الفنية الرقمية، كما أنه متوافق مع العديد من العملات المشفرة أو الرقمية ووسائل الدفع الرقمية بشكل عام.
يحتوي Rariable على تطبيقات يمكن تنزيلها بسهولة على الهاتف وجهاز التابلت ، وعلى الرغم أنها ليست كاملة ، إلا أنها ستساعد بشكل كبير في إنشاء NFT "الرموز غير القابلة للاستبدال"


3-تطبيق  Async Art

Image - 7 apps to create your own NFTs
تطبيق  Async Art


يعد Async Art فعال بشكل كبير للمستخدمين الذين لهم خلفية بالبرمجة عن طريق إنشاء NFTs تفاعلية ، ف Async Art هو سوق يتجاوز المحتوى الكلاسيكي (الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.. إلخ) من خلال السماح للمستخدمين بتعديل العرض.
لم تصدر Async Art أي تطبيقات على الهاتف، ولكن على أي حال فإنه اختيار رائع لمن لا يقتنع بالأعمال الفنية الثابتة.

 

4- تطبيق AtomicHub

 

هي منصة أخرى ل NFTs ، للتداول بين المستخدمين بسهولة. فتمنح مثل المنصات الأخرة إمكانية إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال NFT ولكن دون معرفة مسبقة ، بالإضافة إلى أنها توفر دروس تعليمية "tutorials " التي ستساعد المستخدمين الجدد في إنشاء NFT. 


لا توجد أي تطبيقات على الهاتف ل AtomicHub، لكن يمكن فتح الموقع من على الهاتف بسهولة لإنشاء NFT. 

 

5- تطبيق Solsea

Image - 7 apps to create your own NFTs
تطبيق Solsea

هو تطبيق يقوم على شبكة Solana لشراء وبيع وإنشاء NFTs بشكل فردي أو في مجموعة. ويحتوي على معرض فني افتراضي ، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لـ NFTs عن طريق عملية البيع والشراء. 


المميز في Solsea أنها تقبل مجموعة متنوعة من العملات الرقمية أو المشفرة، بالإضافة إلى أنها توفر تكاليف معاملات منخفضة ، وتتضمن نظامًا خاصًا لتضمين حقوق النشر على NFT المميزة وحمايتها بحقوق الطبع والنشر.

 

6- تطبيق  GoArt

 

بخلاف التطبيقات الأخرى  التي تنتمي إلى عالم NFT ، يعد GoArt "محرر صور" لإنشاء أعمال فنية افتراضية للمستخدمين التي بمجرد اكتمالها ، يسمح GoArt لهم بتحويلها إلى NFT ومن ثم تحميلها لاحقًا إلى خدمات خارجية.
يركز GoArt على إنشاء صور بأسلوب اللوحات الكلاسيكية  لفان جوخ أو رامبرانت أو بيكاسو ، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

7 - تطبيق 8bit Painter 

Image - 7 apps to create your own NFTs
تطبيق 8bit Painter 


8pit printer هو محرر صور لإنشاء الرسوم التوضيحية ذات البيكسلات النموذجية بأسلوب ألعاب الفيديو 8 بت فهي نهاية مرئية تتوافق بشكل جيد مع NFTS    
و يساعد التطبيق في إنشاء الصورة فقط ،بينما التحويل إلى NFT يعد أمر يمكننا القيام به بسهولة من أي منصة من التي ذكرناها في القائمة

وتوجد العديد من منصات وأسواق NFT الأخرى  لكن بقيود ، على سبيل المثال ، SuperRare و Nifty Gateway ، حيث يتم اختيار المبدعين والفنانين بشكل فردي للمشاركة في المعارض الفنية التقليدية.  لذلك. وتوجد مشكلة صغيرة هي عدم وجود تطبيقات أو أي إرشادات لإنشاء NFT . 


وإلى جانب Binance NFT ، فإن البورصة الشعبية التي تسمح للمستخدمين بشراء وبيع NFT ولكنها لا تعطي خيار إنشائها مما يجعلها خيار غير محبذ للمبتدئين ، لأنهم سيحتاجون إلى أدوات خارجية متنوعة لتصميم وتحميل NFT إلى Binance

 

جدير بالذكر أن كل هذه المواقع أو التطبيقات تتطلب من المستخدمين دفع تكلفة دمج ال NFT في شبكة الإيثيريوم ، ومن ثم يعود الأمر إلى المستخدم في بيعها، لذلك تحتوي هذه  العملية على مخاطرة ، ويجب على المستخدمين تعزيز أعمالهم الرقمية جيدًا حتى تكون مربحة بالنسبة لهم.

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