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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون بين التعليم والصحة لمتابعة تلقي طلاب المدارس لقاحات كورونا

أثناء الاجتماع المشترك
أثناء الاجتماع المشترك بين التعليم والصحة اليوم

عقدت  سماح إبراهيم  مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ، والوفد المرافق له من الأطباء ومجلس أمناء محافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد الباقي مفتاح رئيس مجلس الأمناء وبحضور أعضاء المجلس ، ونقيب المعلمين عيسي محمود عثمان ووكيل مديرية التربية والتعليم ، والشئون التنفيذية ، وتوجيه التربية الاجتماعية ، وإدارة البيئة والسكان، والمتابعة وإدارة العلاقات العامة. 

 

وخلال الاجتماع استعرض وكيل وزارة الصحة، خطة وجهود مديرية الصحة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتطعيم الطلاب المستهدفين بالمدارس الثانوية والاعدادية في المرحلة العمرية من 12 حتي 18 سنة، والبالغ عددهم نحو 348 ألف طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية، موضحاً أن إجمالي ما تم تطعيمهم من الطلاب حتي الآن يبلغ نحو 17 ألف طالب وطالبة.

أوضحت سماح إبراهيم مدير المديرية أن تطعيم طلاب المدارس بلقاح "كورونا" يستلزم موافقة أولياء الأمور وذلك من خلال توزيع استمارات على الطلاب المستهدف تطعيمهم، للحصول على موافقة كتابية لأولياء أمورهم، بتلقي أبنائهم اللقاح من عدمه، من خلال( الاستمارة المستنيرة).

وأكدت علي التنسيق الكامل بين مديريتي الصحة والتعليم، وتفعيل دور مجلس الأمناء وتعاونهم مع مديري الإدارات التعليمية في حث وتوعية أولياء الأمور من خلال مجالس الأمناء بالمدارس بأهمية التطعيم ، ودوره في الوقاية من فيرس كورونا وكذلك خلال تنفيذ خطة تطعيم طلاب المدارس الثانوية والاعدادية لتحقيق النتائج المستهدفة من الخطة، موجهة بضرورة تكثيف اللقاءات التوعوية والتثقيفية داخل المدارس، بالتنسيق مع مسئولي إدارة الثقافة الصحية، وذلك باستخدام رسائل وإرشادات صحية تحفيزية، لتشجيع الطلاب علي تلقي لقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

ووجهت مدير المديرية بأهميةعقد لقاءات مع مجالس الآباء على مستوي مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بمشاركة مسئولي التعليم والصحة، لبحث آليات توعية أولياء الأمور بأهمية تلقي الطلاب لقاح كورونا، حفاظاً على سلامة الجميع.

وشددت علي ضرورة الالتزام بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر دخول المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة غير المطعمين بلقاح كورونا، أي منشأة حكومية،ومنها المدارس والإدارات التعليمية.

مؤكدة على حرص كلا من مديرية التعليم والصحة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل لتحقيق النتائج المستهدفة التي تعود بالنفع على الجميع.

كما أشار  الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحةبالفيوم ، أن الدولة تقدم اللقاحات بالمجان وانها تتحمل عبء التكلفة عن المواطنين حفاظا علي سلامتهم وصحتهم،وأن اللقاح آمن علي كبار السن والسيدات الحوامل والرضع وعلي الأطفال من سن ١٢ سنة إلى ١٨ سنة.

ومن جانبهم أعلن مجلس الأمناء بوضع خطة تستهدف اللقاء بمجلس الأمناء بالمدارس المختلفة من خلال لقاء تنسيقي مع مديريي الإدارات التعليميةلحث أولياء الأمور بأهمية تطعيم أبنائهم .

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مديرية التربية والتعليم بالفيوم وزارة الصحة طلاب المدارس الثانوية المدارس الثانوية فيروس كورونا التربية الاجتماعية

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