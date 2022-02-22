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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية تستقبل السفير المصري في كوالالمبور

وزيرة الصناعات الزراعية
وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية تستقبل سفير مصر

استقبلت وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية زريدة قمر الدين، السفير رجائي نصر، سفير مصر في كوالالمبور، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون الثنائي بين مصر وماليزيا في مجال الصناعات الزراعية وأبرزها منتجات مثل زيت النخيل والأخشاب والمطاط، خاصة في ضوء الزيادة الملحوظة في الصادرات الماليزية من زيت النخيل إلى مصر والتي بلغت حوالي 200 مليون دولار عام 2021.  

أوضح السفير المصري خلال اللقاء المميزات العديدة التي يتمتع بها السوق المصري، ومن ضمنها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من دول المنطقة الأمر الذى يسهم في سهولة نفاذ المنتجات المصدرة من مصر إلى دول المنطقة. 

وأكدت وزيرة الصناعات الزراعية الماليزية على اهتمام بلادها بتطوير التعاون مع مصر وزيادة نفاذ الصادرات الماليزية من زيت النخيل والمطاط والأخشاب إلى مصر خلال الفترة القادمة، كما أشارت إلى حرصها على القيام بزيارة مصر في الفترة القادمة للترويج للتعاون المشترك والبناء على الجهود التي تمت فى الفترة الماضية.

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