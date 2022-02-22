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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأورمان: إجراء 13 ألف عملية عيون بالدقهلية برعاية وزارة التضامن

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قرر مجلس إدارة جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية استكمال نشاطها الطبى في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تماما لمرضى العيون والقلب  وعدد من التخصصات الأخرى والتى تقدمها الجمعية للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الدقهلية وبخاصة القرى الأكثر احتياجا فى مراكز المحافظة .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تستكمل تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة الدقهلية حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب في المحافظات المختلفة وعلى أيدى نخبة من أفضل جراحى القلب في مصر والعالم وأفضل خبراء القسطرة العلاجية محليا ودوليا وذلك بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأشار شعبان إلى أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة الدقهلية لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة ما بين إزالة مياه بيضاء وياج وظفرة ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبيه من غير القادرين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الدقهلية فى إنقاذ حياة أكثر من 2807مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبى على عدد مايقرب من 36,874 مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 13,272 عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 7,266 نظارة طبية على غير القادرين .

محافظة الدقهلية التضامن الاجتماعي جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي القرى الاكثر احتياجا تضامن الاجتماعي

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