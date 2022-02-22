مسيرة حضارية حافلة.. الحريري يحتفي بالسعودية في يوم التأسيس

نشر رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

وقال الحريري في تغريدته:"من تأسيس الدولة الأولى في بدايات القرن السابع عشر إلى توحيد المملكة في القرن العشرين إلى يومنا هذا الذي تحتفل فيه بذكرى التأسيس".

وأضاف:"مسيرة حضارية حافلة بالإنجازات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. نتوجه بأصدق التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد في هذا اليوم، سائلين الله سبحانه وتعالي أن يجعله دائماً علامة مضيئة من علامات الخير. والتطور والتقدم والاستقرار للمملكة وشعبها".

وأقامت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء احتفالات لأول مرة بذكرى تأسيسها في عام 1727 وذلك اعتزازاً بالجذور الراسخة للمملكة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة أعدت فعاليات تشمل عروضا موسيقية عن التاريخ الحديث للمملكة وألعابا نارية وعروضا بطائرات مسيرة ومؤثرات صوتية يشارك فيها 3500 شخص.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.