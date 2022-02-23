أرعب الحديقة .. التمساح المكار يستغل الأمطار للهرب

هرب تمساح أمريكي ضخم من قفصه داخل البحيرة عن طريق الركوب على ارتفاع منسوب مياه الفيضانات، تسلل التمساح من بين السياج التي تفصله عن الجمهور ليتسبب في حالة من الهرج والخوف بين زوار الحديقة.

ولكن رحلة هروب التمساح الضخم لم تكتمل، فقد علق التمساح الذكر بين الأسوار بعد أن تمكن من عبور السياج الحدودي الداخلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان على حراس حديقة الزواحف الأسترالية الإمساك بالحيوان حول بطنه قبل إعادته بشكل خطير إلى البحيرة ، حيث يقيم مع 55 تمساحًا آخر.

قال جيك مينى ، رئيس حارس الزواحف ، إن الأمطار الغزيرة جعلت المهمة برمتها أكثر صعوبة على الحراس ولكن ساعدت الزواحف على الهروب، حيث أصبح التمساح الغاضب.

قال السيد ميني:"لا تعرف حقًا مزاج التمساح، فقد يتهور بشكل مفاجئ على من حوله"، وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك خطر من اختراق السياج الحدودي الرئيسي بالقرب من الزوار ، إلا أنه لم يكن هناك أي طريقة تمكنه من العودة إلى البحيرة بمفرده.

تعرضت كوينزلاند ونيو ساوث ويلز لأمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة في عدة مناطق، وسقط ما بين 25-50 ملم من الأمطار على ساحل نيو ساوث ويلز ، والتي استمرت في بعض المواقع التي شهدت 60-80 ملم في ساعة واحدة هذا الصباح (الثلاثاء ، 22 فبراير).



قال دين نارامور من مكتب الأرصاد الجوية: “يتسبب ذلك في حدوث فيضانات مفاجئة خطيرة في هذه الأجزاء من العالم”، ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار طوال الأسبوع، فيما قال العاملون في حديقة الزواحف الأسترالية إنهم سيواصلون مراقبة حيواناتهم عن كثب.