بالأسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

حرصت الفنانة ايمان العاصي، علي مشاركة متابعيها صور جديدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وتألقت ايمان العاصي، بإطلالة أنيقة خطفت بها الانظار مرتدية بلوفر صوف باللون الاسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الناعم وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.



يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

واستضاف الإعلامي رامي رضوان، أبطال حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وقالت الفنانة إيمان العاصي: "عند تقديم شخصيات حقيقة موجودة على أرض الواقع لا يستطيع الفنان أن يُبدع فيها على طريقته، لأنه عند تمثيل الشخصية الحقيقة لا يجوز تقديم شيء خطأ".



وأضافت: "تقديم الشخصية الحقيقة عبء كبير علي"، مردفه: "في حياتي أرى أشخاص كثيرة مثل شخصية "دنيا" التي قدمتها في حكاية طعم الدنيا، لذلك كان من السهل الوصول لها".