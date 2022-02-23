عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

ايمان العاصي
ايمان العاصي

حرصت الفنانة ايمان العاصي، علي مشاركة متابعيها صور جديدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وتألقت ايمان العاصي، بإطلالة أنيقة خطفت بها الانظار مرتدية بلوفر صوف باللون الاسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الناعم وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

 

واستضاف الإعلامي رامي رضوان، أبطال حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".


وقالت الفنانة إيمان العاصي: "عند تقديم شخصيات حقيقة موجودة على أرض الواقع لا يستطيع الفنان أن يُبدع فيها على طريقته، لأنه عند تمثيل الشخصية الحقيقة لا يجوز تقديم شيء خطأ".


وأضافت: "تقديم الشخصية الحقيقة عبء كبير علي"، مردفه: "في حياتي أرى أشخاص كثيرة مثل شخصية "دنيا" التي قدمتها في حكاية طعم الدنيا، لذلك كان من السهل الوصول لها".

Screenshot_٢٠٢٢-٠٢-٢٣-٠١-٠٨-٣٤-٩٨٦_com.instagram.android
Screenshot_٢٠٢٢-٠٢-٢٣-٠١-٠٨-٣٤-٩٨٦_com.instagram.android
إيمان العاصي بإطلالة تخطف الانظار بالاسود الانيق تتألق في احدث ظهور لها اعمال ايمان العاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

بشأن سد النهضة .. رسالة عاجلة من رئيس وزراء إثيوبيا إلى مصر والسودان

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

الجيش الأوكراني يقصف منطقة كومينترنوفو في دونباس.. وسقوط قتلى مدنيين

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

انفجار هائل يهز دونيتسك شرق أوكرانيا

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

ترشيحاتنا

مصير موظف اختلس مليون جنيه في سوهاج

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

نقيب المأذونين : 88% من نسبة الطلاق تتم في المحاكم خلعا..فيديو

لماذا كان الإسراء والمعراج ليلا ؟

معرض أجندة 2022.. مساحة حرة لإبداع 155 فنانا مصريا

كرم جبر: مشهد عروس الإسماعيلية وحنين حسام أكثر ما أزعجني| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يكون محمد صلاح بديلا لـ مبابي في ريال مدريد؟.. مؤشرات تؤكد

دونيتسك ولوجانسك.. معلومات عن أحدث دولتين في العالم بعد الاعتراف الروسي

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

فيديو

بإطلالة أنيقة وجذابة.. عقد قران الفنانة دنيا عبد العزيز في حفل بسيط

مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

ياسمين رئيس.. منحها محمد خان الفرصة الأهم .. ودخلت عالم الفن من بوابة عرض خاص

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ