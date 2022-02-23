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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تخطف الأنظار من داخل طائرة خاصة

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

نشرت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وعارضة الازياء لاميتا فرنجية، في الصور من داخل الطائرة، خلال زيارتها إلى احدى الدول، بإطلالة جذابة،  نالت اعجاب متابعيها.

ولفتت لاميتا الأنظار في الصور، مرتدية جاكت شتوي انيق، وبنطال ابيض، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الاسود منسدلا على كتفيها.

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى ومى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

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الفنانة لاميتا فرنجية بإطلالة تخطف الانظار داخل طائرة خاصة إطلالة جذابة عارضة الأزياء

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