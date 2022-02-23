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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان وردي مكشوف.. دارين حداد تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة عبر انستجرام |شاهد

دارين حداد
دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

 وظهرت دارين في الصورة بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية فستاناً وردياً مكشوفاً من الظهر والصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها.
 
وتركت دارين شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميك أب على الوات النود والرموش السوداء وأحمر شفاه باللون  البينك .


دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .


كما شاركت دارين حداد، في مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة.


المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

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فستان ملفت دارين حداد تفاجئ جمهورها بهذه الاطلالة إطلالة مثيرة

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