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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي في رسالة لجمهوره: «هناك فرق بين الفضيحة والنصيحة»

احمد العوضي
احمد العوضي

وجَّه الفنان أحمد العوضي، رسالة لـ جمهوره من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”. 


وكتبت العوضي قائلا: "‏هناك فرق بين النقد والحقد.. وبين الفضيحة والنصيحة.. وبين التوجيه والوصاية.. فحياة الناس لم تدوّن بإسمك لتخبرهم كيف يعيشون".


يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي شارك فيه  النجوم : ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي، عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.


مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

 

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أحمد العوضى رسالة لجمهورة اعمال احمد العوضى فيسبوك النقد والحقد

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