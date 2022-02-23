مي حلمي تظهر بإطلالة جذابة في دبي.. صور

شاركت المذيعة مي حلمي، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي حلمي بإطلالة جريئة، مرتدية بدى كت مكشوف البطن وشورت ليجن باللون الاسود، ونسقت معه بسترة انيقه، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

ومي حلمي هي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

يشا إلى أن آخر ما قدمته مي حلمي إعلاميًّا؛ هو برنامج الحكم، الذي يعرض حاليا على قناة الحدث اليوم.