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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأصحاب البشرة الداكنة .. طرق علاج الكلف الجلدي أثناء الحمل

علاج الكلف أثناء
علاج الكلف أثناء الحمل

يأتي الحمل مصحوبًا بتغيرات هرمونية وجسدية في جسم الإنسان ، أحدها هو الكلف (الكلف الحملي).
 

وينتج الكلف عن التعرض لأشعة الشمس ويرتبط أيضًا بالحمل ، وهو حالة جلدية تصيب النساء (الرجال أحيانًا) بين 20-50 عامًا.

يُعرف أيضًا باسم "قناع الحمل" ، وهو عبارة عن بقع داكنة من الجلد تظهر على الجلد أثناء الحمل، تبدأ العديد من النساء الحوامل في ملاحظة هذه البقع الداكنة بين الثلث الثاني والثالث من الحمل.

يحدث فرط التصبغ هذا بسبب الإفراط في إنتاج الصبغات بواسطة الخلايا الصباغية (الخلايا المنتجة للون). يحدث عندما يكون هناك ارتفاع حاد في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون ، مما يحفز إنتاج الميلانين الزائد.

مجرد قلق تجميلي ، الكلف لا يشير إلى مضاعفات الحمل ولا يؤثر على الأم أو الطفل، وهو أكثر شيوعًا عند النساء ذوات البشرة الداكنة المنحدرات من أصول آسيوية وأفريقية ، واللاتي لديهن صبغة أكثر من الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

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كيف يظهر

 

يظهر الكلف على شكل بقع داكنة ، متناثرة ، بنية اللون ، على شكل قصاصات من الجلد ، وعادة ما تظهر على الوجه. تغير متناسق في اللون ، قد تلاحظ هذه البقع على الخدين والأنف والجبهة وأحيانًا على الشفة العليا.

هذه الحالة الجلدية هي أيضًا سبب تحول الخط الأسود (الخط الداكن أسفل بطنك) والهالة إلى أغمق أثناء الحمل. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، قد يعود الخط الأسود إلى ظل ما قبل الحمل ، وقد لا يختفي تمامًا.

كيفية علاج الكلف أثناء الحمل

لا ينصح العديد من الخبراء بمعالجة الكلف أثناء الحمل لأنه عادة ما يزول من تلقاء نفسه. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى تقليل الكلف ، فإليك بعض الخيارات الآمنة للحمل:

استخدم واقي الشمس
الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس هي الخطوة الأولى لتقليل خطر الإصابة بالكلف أثناء الحمل. تعتبر الأشعة فوق البنفسجية من الشمس سببًا معروفًا لفرط التصبغ ، وهي أيضًا من العوامل المعروفة للتغيرات الصبغية.

لذا ، بدلاً من تعريض بشرتك لهذه الأشعة ، احمِ نفسك عن طريق وضع واقي من الشمس واسع الطيف بعامل حماية 30 درجة أعلى. يجب أن يتم ذلك كل يوم ، بغض النظر عما إذا كنت تقضي وقتًا بالخارج أم لا.

تذكر أيضًا إعادة تقديم الطلب مع مرور اليوم. إذا استطعت ، فحاول قضاء المزيد من الوقت في الداخل ، خاصة بين الساعة 10 صباحًا و 2 مساءً

اختر منتجات العناية بالبشرة بعناية
نظرًا لأن جسمك يمر بالفعل بتغييرات ، فأنت بحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للمنتجات التي تستخدمها على بشرتك. قد تؤدي محاولة إصلاح الكلف بالعديد من المنتجات إلى جعل الأمور أسوأ.

لذا ، بدلًا من شراء المنظفات والمستحضرات والأمصال الجديدة لعلاج الكلف ، قم بتخزين منتجات ألطف. انتبه جيدًا لمنتجات التجميل التي تحتوي على كلمات مثل "غير كوميدوغينيك" أو "حساسة" أو "خالية من العطور" أو "معتمدة من طبيب الأمراض الجلدية" إذا شعرت بالإرهاق.

العلاجات المنزلية


قد لا تحتاج إلى شراء منتجات جديدة للعناية بالبشرة للعناية بالكلف ؛ بدلاً من ذلك ، جرب الأقنعة والأساليب المستخدمة في المنزل:

عصير الليمون:  اخلطي نصف عصير ليمون طازج ونصف عصير خيار وماء. 
خل التفاح (ACV):  استخدم مزيجًا من نصف خل التفاح ونصف ماء للتونر على المناطق الداكنة.
حليب المغنيسيا:  اغسل وجهك وجففه بقطعة قماش نظيفة بعد ذلك ، ضع حليب المغنيسيا على المناطق الداكنة باستخدام كرة قطنية ؛ يمكنك ترك هذا بين عشية وضحاها وغسله في الصباح. 
دقيق الشوفان والعسل:  استخدمي الشوفان المسلوق الدافئ والعسل الخام لعمل قناع. ضعيه على بشرتك ثم اغسليه بعد 10 دقائق.
تناول طعامًا جيدًا واسترح جيدًا
قد يكون كل ما تحتاجه لتحسين الكلف هو الحصول على قسط كبير من الراحة والطعام الجيد وترطيب الجسم. حاول الحصول على قسط كافٍ من الراحة قدر المستطاع مع إضافة الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائي.

اطلب المساعدة الطبية
إذا لم يتلاشى الكلف بعد الحمل ، فتأكدي من الاتصال بطبيب الأمراض الجلدية. 

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