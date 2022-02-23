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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عطس وصداع أبرزها.. أعراض سلالة BA.1 من متغير أوميكرون

فيروس كورونا
فيروس كورونا

متغير أوميكرون هو أحدث متغير مثير للقلق، ويمثل حاليًا غالبية عدوى كورونا في جميع أنحاء العالم. 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أوميكرون Omicron أو المتغير B.1.1.529 هو خليفة متغير Delta، ويتكون من عدة سلالات فرعية وأكثرها شيوعًا هي BA.1 و BA 1.1. و BA.2  يعتبر المتغير الفرعي BA.2 هو الشاغل الرئيسي للباحثين وخبراء الصحة في الوقت الحالي. 

أعراض سلالة BA.1  من متغير اوميكرون 

هذا هو البديل الفرعي الأول لمتغير أوميكرون Omicron الذي شوهد بعد البديل دلتا للفيروس التاجي. يحتوي سلالة BA.1 ، التي تمثل 97.4 ٪ من التسلسلات المقدمة.

وأعراضه الشائعة تشمل التهاب الحلق والبرد وسيلان الأنف والعطس والصداع وآلام الجسم والحمى الخفيفة، لم تظهر أعراض مثل فقدان حاسة الشم والذوق ، والتي كانت سائدة خلال الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس التاجي ، خلال موجة أوميكرون.

ووفقًا لدراسة بحثية، يحتوي BA.1.1 على 40 طفرة، وتم اكتشاف هذا جنبًا إلى جنب مع السلالات الثلاثة الأخرى في جنوب إفريقيا، ولا تختلف أعراض المتغير الفرعي BA.1.1 عن أعراض المتغيرات الأخرى.

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