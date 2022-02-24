كيا تفتتح أحدث معارضها في الرياض بالسعودية                                 

اعلنت شركة كيا الكورية الجنوبية من خلال وكيلها المحلى بالمملكة العربية السعودية ، عن افتتاح أحدث معارضها في حي الشفاء في العاصمة السعودية الرياض، وفقا للهوية الجديدة لمعارض كيا حول العالم.

وأوضحت شركة كيا الجبر، وكيل سيارات كيا بالسوق السعودى ، ان المعرض الجديد تبلغ مساحته إلى ألف متر مربع تقريبا، ويتميز المعرض الجديد بقدرته على استيعاب سبع سيارات في نفس الوقت مع إعطاء كل سيارة المساحة التي يحتاجها العميل لمشاهدتها من مختلف الجوانب والتعرّف عليها.

قال الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الجبر التجاري السيد وائل بغدادي: " وضعنا في الشركة خطة استراتيجية تقوم على التوسع في شبكة فروعنا في مختلف المناطق وعلى وجه التحديد مدينة الرياض التي تشهد نهضة وحراكا اجتماعيا واقتصاديا غير مسبوق كمحصلة لما تشهده بلادنا من نمو كان دافعه الرئيسي رؤية 2030 " .

وأضاف بغدادي : "بالاضافة الى ما أكده سمو ولي العهد الأمين من مستقبل زاهر لعاصمتنا الحبيبية، وما نقوم به من زيادة الاستثمار في صالات العرض الجديدة ومراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار يتماشى مع زيادة عدد العملاء ولتغطية كافة أنحاء مدينة الرياض التي تزيد مساحتها بشكل متسارع ".

وأكد وائل بغدادي بأن المعرض الجديد لن يكون الأخير بل هو حلقة في سلسلة من المعارض ومراكز الصيانة التي سيتم الإعلان عن فتتاحها تباعاً خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على دراسة الهدف منها الوصول إلى عملائنا وتلبية رغباتهم.