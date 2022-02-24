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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يقرر عزل رئيس مركز ومدينة أبو صوير وعدد من المسئولين للنيابة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

 

قرر اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية عزل كلا من رئيس مركز ومدينة أبو صوير ورئيسى قرية أبو صوير البلد و قرية المحسمة الجديدة وإيقاف اثنين من مسئولى حماية الأراضى بالجمعية الزراعية واثنين من فنيين التنظيم بذات القريتين وذلك للتقاعس فى أداء مهام عملهم وإهمالهم فى تنفيذ الأعمال مما أدى إلى قيام بعض المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء.

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كما وجه محافظ الإسماعيلية باحالة المسئولين والمتعديين للنيابة، وذلك لطبقا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الإسماعيلية مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة والإجراءات التى تم اتخاذها من قبل رؤساء الوحدات المحلية تجاه ملف التعديات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مع التنفيذيين وناقش آخر تطورات ملف التعديات بالمحافظة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير اليوم بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وبحضور رئيس المركز والمدينة ومعاون المحافظ.

أسفرت الحملة عن إزالة ١٨ حالة تعدى على أملاك الدولة.

كما شدد بشارة على تكثيف الحملات الميدانية لإنهاء ملف التعديات بالكامل والحفاظ على أراضى أملاك الدولة وحمايتها وعدم التهاون أو التفريط بحق الشعب والدولة فى حماية أراضيها وذلك في إطار الاتجاه العام للدولة بالتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة.

كما قرر بشارة تكليف المهندسة سعدية ابراهيم أمين نائب رئيس المدينة لتسيير الأعمال كرئيس مركز و مدينة أبو صوير .

كما قرر تكليف سكرتيرا القريتين لتسيير الأعمال كرئيسى للقريتين.

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