الرئيس السيسى:الدول النامية والأقل نمواً تجد صعوبة فى تجاوز تحديات جائحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “إننا اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالى، لذلك فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك”.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الخميس، أن تلك التحديات تغزو الكثير من الدول النامية والأقل نمواً، وتجد صعوبة جامة فى تجاوزها.

وأشار إلى أن التعافى من الأزمة ممكن إذ توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات فى إطار الشراكة الدولية الحقيقية ذات المسئوليات المحددة.

وأوضح أن إعادة ترتيب الأولويات التى عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات، لا بد ألا تنتهى بنا إلى مسارات متباينة، يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية.