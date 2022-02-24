ديلوريان تشارك في معرض السيارات الكلاسيكية «بيتش كونكورز ديليجانس» بإصدار كهربائي

يظل اسم شركة DeLorean Motor "ديلوريان موتورز"، غير معروف لمعظم الناس حتى لمحبي السيارات، لكن معظم الناس يعرفون سيارتها الخارقة والأسطورية "دي إم سي ديلوريان" DMC DeLorean.

على الرغم من استمرارها لسنوات معدودة من 1981 وحتى سنة 1983، إلا أن ألواح هيكل السيارة الرياضية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وأبواب جناح النورس الشهيرة والملفتة جعلتها سيارة فريدة تمامًا ولا يمكن نسيانها بسهولة، ولا عجب في أن يختارها المخرج روبرت زيميكيس لتكون بمثابة آلة الزمن في فيلم العودة للمستقبل Back to the Future.

بالرغم من اختفائها لسنوات طويلة، تمت إعادة السيارة الأشهر للشركة مرة أخرى بعد أن استحوذ كيان آخر على نفس اسم العلامة التجارية التي أعلنت إفلاسها، قامت شركة أمريكية حديثة أسسها المهندس "ستيفن وين" ومقرها بولاية تكساس، بأخذ حقوق الملكية لشركة ديلوريان موتورز الأصلية وأعادت إحياء الاسم مع المحافظة على لغة التصميم الأيقونية لتشكيلة سياراتها مع إضافة لمسات عصرية على التصميم وتضمين الكابينة بأحدث الوسائل التقنية.

DMC DeLorean

ستقوم شركة ديلوريان موتورز في ثوبها الجديد بالكشف عن موديل كلاسيكي من "دي ام سي ديلوريان" لكن بنسخة كهربائية تحت شعار DeLorean Motors Reimagined في فعاليات معرض بيبل بيتش كونكورز ديليجانس Pebble Beach Concours d'Elegance الذي من المتوقع إقامته أغسطس القادم بكاليفورنيا، وهو حدث يختص بالسيارات القديمة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية "ديلوريان" Joost de Vries ، الذي شغل سابقًا مناصب في شركات مثل فولفو و تسلا، أنه من المتوقع أن تقدم ديلوريان مولودها الجديد بنطاق تشغيل يبلغ 300 ميل على الأقل في الشحنة الواحدة.