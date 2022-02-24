فتاوى وأحكام .. ما الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما آثاره؟ هذه حالات البدل في النذر.. هل يجوز الصلاة وقت الأذان.. وهل تقبل صلاة العشاء قبل الفجر؟

فتاوى وأحكام

أمين الفتوى بدار الإفتاء: الفضفضة على السوشيال ميديا جعلت الفضايح للركب

ما الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما آثاره؟

الإفتاء: التوبة من عمل تاتو الحواجب تكون في حالة اختلاط الصبغة بالدم

أمين الفتوى يوضح حالات البدل في النذر

هل تصح صلاة العشاء قبل الفجر .. اعرف الضوابط الشرعية

هل يجوز الصلاة وقت الأذان .. اعرف رأي العلماء والمأثور عن النبي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.

هل الفضفضة من الغيبة أو النميمة ؟.. هكذا تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا خلال لقائه ببرنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، ليجيب : " لو كنت تفضفضي حتى تعبري عن غضبك ومساوئ ما تتحدثين عنه فهذا يكون غيبة ونميمة، أما لو كنتِ تتحدثِ مع أحد حتى يكون وسيط ويصلح بينكما فلا حرج من ذلك".

وأشار الورداني، إلى أنه بدلاً من الفضفضة والغيبة والنميمة عن الأخر اذهبي لمن يستطيع الإصلاح بينك وبين الأخر، بدلا من الفضفضة والخوض فى أعراض الأخرين دون أى فائدة، والأفضل من كل هذا أن يذهب الإنسان إلى المولى عز وجل ويشكو إليه بثه وحزنه.

وتابع: من أهم مزالق الغيبة والنميمة فلسفة الفضفضة، قائلاً: “الفضفضة هى من جعلت الناس تفضفض حتى على السوشيال ميديا وأصبحت الفضائح للركب، وحتى تكون الفضفضة حقيقة وبشكل صحيح أفضفض لمن يصلح أو لمتخصص لو كان حصلى اضطراب نفسي أو أفضفض الى الله وهذا هو الأحسن والأفضل، لكن أفضفض لحد وأعيب فيه”.

ثم ورد سؤال مضمونة: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال دقيقة فقهية.

وقال عاشور: الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يكون بالطَّلقةِ البَائنةِ الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، وهو الطلاق على مال (الإبراء)، أو الخلع، أو قبل الدخول.

ولفت إلى أن آثاره هي - نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج- قطع العلاقة الزوجية في الحال بعد صدور الطلاق- لا توارث بين الزوجين إن مات أحدهما، لانقطاع الحياة الزوجية بينهما من تاريخ صدور الطلاق- إذا أراد الزوج مراجعة زوجته والعودة إليها مرة أخرى؛ فلا بد من عَقدٍ جَديدٍ ومهر جديد ورضا الزوجة؛ سواء حصل ذلك خلال العدة أو بعد انتهائها- يجب مُؤَخَّر الصداق للزوجة فور صدور الطلاق وذلك ما لم تكن المطلقةُ قد أبرأت مُطلِّقَها منه من قبلُ - لا تجب نفقتها ولا سُكْناها على الزوج في عدتها بخلاف الطلاق الرجعي .

وورد سؤال أخر .. كيف اكفر عن تاتو الحواجب الميكروبليدنج ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر يوتيوب.

وأجاب "شلبي"، قائلًا: أن تاتو الحواجب نوعين: نوع تحت الجلد ومنه يخرج دم لأنهم يقومون بغزر الإبرة فى الجلد ما يؤدي إلى خروج دم وهذا وشم، والوشم حرام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ..)).

وأوضح أن هذا النوع حرام وحتى ترتفع هذه الحرمة فعليكِ أن تتوبي لله تعالى وتعزمي على ألا تفعلي هذا مرة أخرى وتحاولى أن تزيليه إذا أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن إزالته فيبقي الوضع على ما هو عليه.

وتابع : هناك نوع أخر وهو المايكروبيلدنج أو الغزر فى الطبقة الأولى من طبقات الجلد فإن كانت لا تختلط الأصباغ بالدم فهذا جائز وليس وشمًا.

وأشار الى أن التوبة من عمل تاتو الحواجب يكون فى حالة خروج دم واختلاط الاصباغ بالدم فى الطبقة الأولى أو فى أى طبقة من طبقات الجلد.

فيما أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمون السؤال: نذرت أمي بذبح خروف ولكنها اشترت لحم بنصف قيمة الخروف والنصف الآخر انفقته في شراء جهاز للعرائس المحتاجة

وأجاب عثمان، قائلًا: أن بعض الفقهاء قالوا بانه يجوز البدل في مثل هذه الأحوال، ولكن الأفضل أنها كانت توفى بالنذر ولكن كونها فعلت ذلك فهذا أيضًا صحيح ولا حرج في ذلك.

وأشار الى ان العلماء قالوا أن النذر مكروه ولكن الوفاء به واجب، فلا يصح على الإنسان ان يتشرط على الله أن يفعل له أمرًا معين فى مقابل أنه سيذبح شيئ، فبدلًا من أن ننذر بشئ حتى يفعل لنا الله امرًا معين من ممكن أن نتصدق ونطعم ونسأل الله تعالى أن يقضي لنا حاجتنا، وهذا أكثر استحبابًا من النذر.

كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن صلاة العشاء تكون حاضرًا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر .

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل .

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صلَ العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلَ الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

وقال الدكتور محمود شلبي، إنه تجوز الصلاة عند سماع الأذان مباشرة، ولا يشترط تأخير الصلاة لتمام الأذان، لأنَّ الأذان إنَّما هو علامة على دخول الوقت، والتأخير الذي تفعله جماعة المساجد بعد الأذان ليس قصدهم به دخول الوقت، فالوقت قد دخل ببداية الأذان وإنما قصدهم به أن يدرك الناس الصلاة.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تجوز الصلاة عند سماع الاذان مباشرة؟»، أن من الأفضل لك ألا تصلي بعد أن يبدأ المؤذن بالأذان مباشرة وإنما تنتظر حتى تردد مع المؤذن الأذان ثم تدعو بدعاء الوسيلة، وتصلي السنة، ثم الفريضة، لتنال ثواب ترديد الأذان.