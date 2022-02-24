حفل فرقة "نظرة" للموسيقى الروحية.. الإثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "نظرة" للغناء والموسيقى الروحية، وذلك يوم الاثنين 28 فبراير، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقي الروحية النابعة من التراث الشعبي والمديح والموال القصصي، والتي تساعد على تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.



ذائقة فنية

يأتي حفل فرقة “نظرة” في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، بالإضافة إلى الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.





جدير بالذكر أن فرقة “نظرة” هو تجمع فني لمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والموسيقى الروحية، ويعمل الفريق على تقديم روائع الابتهالات والقصائد بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى كل الناس، ويعتمد على الفن الهادف باعتباره اللغة العالمية التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد.