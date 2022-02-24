عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل فرقة "نظرة" للموسيقى الروحية.. الإثنين

صدى البلد

تنظم مكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحا للجمهور، لفرقة "نظرة" للغناء والموسيقى الروحية، وذلك يوم الاثنين 28 فبراير، في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني والموسيقي الروحية النابعة من التراث الشعبي والمديح والموال القصصي، والتي تساعد على تعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل وتفعيل التماسك الاجتماعي والحفاظ على هوية المجتمع.

ذائقة فنية

يأتي حفل فرقة  “نظرة” في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، بالإضافة إلى الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

 

txt

في ذكرى يناير..ياسر رزق وسنوات الخماسين.. كيف كان اللقاء الأول مع اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي؟|عروض كتب

txt

"عقلك في راسك".. حين يتدفق السرد من امرأة تصالحت مع ذاتها|عروض كتب

جدير بالذكر أن فرقة “نظرة” هو تجمع فني لمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء والموسيقى الروحية، ويعمل الفريق على تقديم روائع الابتهالات والقصائد بمصاحبة الموسيقى لإيصال الحالة الفنية إلى كل الناس، ويعتمد على الفن الهادف باعتباره اللغة العالمية التي تصل إلى العقول والقلوب في وقت واحد. 

نظرة مكتبة الاسكندرية يت السنارى الأثري السيدة زينب موسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

بقيمة 3.5 مليون دولار.. الصحة العالمية تطلق صندوق لتوفير الإمدادات الطبية لأوكرانيا

آخر يوم .. الأرصاد : هدوء في الأجواء واستقرار الطقس من السبت

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

بوتين يكشف السبب الرئيسي لـ غزو أوكرانيا

موضوعات متعلقة

ورش فنية للأطفال ومسابقات لاكتشاف المواهب بأسيوط

افتتاح «رؤى مستقبلية» بمشاركة أكثر من 50 فنانا بالمركز الثقافي بطنطا

ابدأ حلمك.. قصور الثقافة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من ورشة بني سويف

جاليري هالة ينظم معرض "دفعتي" الثلاثاء المقبل

تجديد الثقة.. الثقافة: يوسف إسماعيل رئيسا لـ المهرجان القومي للمسرح

الإيسيسكو تشارك في المؤتمر الدولي حول اللغة العربية والقيم الإنسانية بأبو ظبي

وحدة الإبداع توافق على تسجيل حق الملكية الفكرية لتصميم «بوخارست بلاك»

رحيل الكاتبة الشابة هبة عبد الحليم عن عمر يناهز 27 عامًا |تفاصيل

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تطرد ثاني أكبر مسؤول في السفارة الروسية بواشنطن

بوتين يقدم شرحا وافيا لـ ماكرون عن أسباب الغزو الروسي لـ أوكرانيا

غرفة التجارة والصناعة بالبحرين: الخضراوات والفاكهة أكثر المنتجات المصرية تواجدا في الأسواق..فيديو

هل تغني الصدقة عن سداد الدَين ؟ .. الإفتاء تجيب

مطلق ويعشق الوحدة وتربية الكلاب.. بوتين رجل الاستخبارات أزعج الغرب وأرق قادته

تنال من بوتبن وحاشيته.. بريطانيا تعلن العقوبات "الأكثر قسوة" ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

على ارتفاع شاهق.. نجاة مغامر بمعجزة من انهيار جليدي قاتل|فيديو

بجسد كامل.. طالبة تعثر على أقدم ديناصور مجنح عمره 170 عاما|صور

عقاب صارم في إندونيسيا .. المعلمات يحرقن هواتف الطالبات بالمدرسة |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

تهديد صريح من بوتين لأمريكا بـ حرب عالمية ثالثة.. في كلمته قبل الهجوم "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ