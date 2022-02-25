أوكرانيا: ارتكبنا خطأ عندما تخلينا عن الأسلحة النووية

اعتبر السفير الأوكراني في إيران، سيرجي بورديلياك، أن تخلي بلاده عن الأسلحة النووية كان ”خطأ“ ارتكبته أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، اتهم بورديلياك، روسيا، بانتهاك اتفاقيات بودابست للضمانات الأمنية.

واتفاقية بودابست للضمانات الأمنية هي معاهدة دولية وقعت في العام 1994 في بودابست بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتتعلق المعاهدة بنزع السلاح النووي الأوكراني والضمانات الأمنية لاستقلال أوكرانيا.

وأضاف: ”حصلت أوكرانيا على ضمانات أمنية مقابل تسليم هذه الترسانة النووية، وفي الوقت الذي التزمت فيه أوكرانيا بالتزاماتها، لم تمتثل روسيا“.

وكانت أوكرانيا قبل عام 1991 جزءا من الاتحاد السوفياتي، وامتلكت أسلحة نووية سوفيتية في أراضيها، وفي عام 1994 تم تدمير الأسلحة والانضمام إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأكد السفير الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي في العاصمة الإيرانية طهران، والاستماع إلى رواية ممثل موسكو عن ما يجري في أوكرانيا.

وقال: ”كما يعلم الجميع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب على أوكرانيا، وشنت روسيا هجومًا مسلحًا على أوكرانيا“.

وأضاف: ”تم تنفيذ هذا الهجوم في جميع أنحاء بلادنا من الشرق إلى الغرب ومن شمال أوكرانيا إلى جنوبها، واستهدفت الصواريخ الروسية قواعد عسكرية ومطارات في مختلف المدن الأوكرانية“.

وتابع أن الهجوم ”انطلق من الحدود الشرقية والشمالية لروسيا، وكذلك من بيلاروسيا“.

كما أشار إلى أن ”معلومات الحرب تتغير لكننا نعلم حتى الآن أننا أسقطنا نحو سبع أو ثماني طائرات روسية وعددا من طائرات الهليكوبتر ودمرت خمس دبابات روسية.“