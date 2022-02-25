العيد الوطني.. عمر العبداللات يغني للكويت "غلاكِ يالكويت"

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات، أغنية جديدة أهداها لدولة الكويت بعنوان " غلاكِ يالكويت" بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت .

كتب كلماتها الشاعر المُعَنى رحمه الله ولحنها سعود بن عبدالمجيد ووزعها موسيقياً مصطفى عبدالنبي وميكساج وديجيتال إيهاب نبيل ، ومن المتوقع عرض الأغنية عبر شاشة تلفزيون الكويت.

ويقول مطلع الأغنية :



أسعد الله لي مساك / يا أعز اللي فديت / ماقدرت أسلى هواك / ولا ترى مثلك لقيت.. فاض بي الشوق و حكيت / عن غلاكِ يالكويت

فيما بدأ عرض الأغنية " غلاك يالكويت " من خلال القناة الرسمية لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى الإذاعات الكويتية والعديد من التطبيقات .