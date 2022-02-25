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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العيد الوطني.. عمر العبداللات يغني للكويت "غلاكِ يالكويت"

صدى البلد

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات، أغنية جديدة أهداها لدولة الكويت  بعنوان " غلاكِ يالكويت" بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية لدولة الكويت .

كتب كلماتها الشاعر المُعَنى رحمه الله ولحنها سعود بن عبدالمجيد ووزعها موسيقياً مصطفى عبدالنبي وميكساج وديجيتال إيهاب نبيل ، ومن المتوقع عرض الأغنية عبر شاشة تلفزيون الكويت.

ويقول مطلع الأغنية :  


أسعد الله لي مساك / يا أعز اللي فديت / ماقدرت أسلى هواك / ولا ترى مثلك لقيت.. فاض بي الشوق و حكيت / عن غلاكِ يالكويت 
فيما بدأ عرض الأغنية " غلاك يالكويت " من خلال القناة الرسمية لصوت الأردن الفنان عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة إلى الإذاعات الكويتية والعديد من التطبيقات .

 

عمر العبداللات الكويت غلاك يالكويت الأعياد الوطنية لدولة الكويت الشاعر الم ع نى رحمه الله

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