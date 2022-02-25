توقف حركة الملاحة البحرية لليوم الثاني بكفر الشيخ لشدة الرياح

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس وميناء الصيد بالبرلس، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد لليوم الثاني على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.



ووجه محافظ كفر الشيخ باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية، وتواجد رؤساء المدن بالشوارع لرفع مياه الأمطار التي هطلت على عدد من مدن وقرى المحافظة، اليوم الجمعة، مناشداً الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد حتى لا تتعرض مراكبهم للغرق، وحفاظا على حياتهم.



وأصدرت هيئة الأرصاد المصرية بيانا وضحت فيه استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، واستمرار تأثير السحب الممطرة على السواحل الشرقية والدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى القاهرة الكبرى، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى شرق البلاد مناطق من مدن القناة وسيناء مع تقدم الوقت، كما تنشط الرياح على شمال البلاد ومسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

كما تستمر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا والسواحل الشرقية والدلتا والوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.



كما يستمر تأثير الرياح الشمالية الرطبة علي شمال البلاد يصاحبها تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا تمتد خفيفة إلى القاهرة كما يزداد الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط.