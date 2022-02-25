5 سيارات كروس أوفر في الأردن موديل 2022.. صور

يحتوي السوق الأردني حزمة متنوعة من الإصدارات الخاصة بـ 2022، والتي تتنوع بين فئة السيدان والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، وأيضا فئة الكروس أوفر الشهيرة.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022.

5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022 .. صور

1 – نيسان كيكس موديل 2022

تستمد السيارة نيسان كيكس موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 149 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، مع إمكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم في غضون 11.5 ثانية.

وتبدأ اسعار السيارة نيسان كيكس موديل 2022 من 19.900 دينار حتى 24.900 دينار.

5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022 .. صور

2 – ام جي ZS موديل 2022

زودت السيارة ام جي ZS موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 112 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة، وبهذه الإمكانيات تتسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022 من 20.500 دينار إلى 23.500 دينار اردني.

5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022 .. صور

3 – شانجان CS35 موديل 2022

تعمل السيارة شانجان CS35 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 1400 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 156 حصانا، و 260 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي، مع نسبة طول كلي للهيكل الخارجي تقدر بـ 4.335 متر، وبعرض يبلغ 1.825 متر، و 1.660 متر للارتفاع.

ويبلغ سعر السيارة شانجان CS35 موديل 2022 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها 21 الف دينار.

5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022 .. صور

4 – ميتسوبيشي ASX موديل 2022

حصلت السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 على محرك 2000 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج قوة قدرها 150 حصانا، و 197 نيوتن/مترمن عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 193 كم/ساعة، مع قوة انطلاق من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3ثانية.

وتقدم السيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2022 بقيمة قدرها 24.950 دينار اردني.

5 سيارات كروس اوفر في الاردن موديل 2022 .. صور

5 – هيونداي كريتا موديل 2022

دعمت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT يعمل بتقنية الدفع الامامي، مع واجهة أمامية تحمل شبكة هوائية متعددة المقاطع، ومصابيح تعمل بتقنية LED، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.610 متر، وبنسبة طول كلي قدرت بـ 4.300 متر، وبعرض يبلغ 1.790 متر.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة قدرها 22 الف دينار اردني.