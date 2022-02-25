للمتعافين من أوميكرون.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد الجديدة

تسبب ظهور متغير أوميكرون ذعرا كبيرا منذ بداية إنتشاره، وذلك لأنه أظهر مجموعة مختلفة من الأعراض التي يتسبب بها الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، بخلاف نزلات البرد أو الأنفلونزا.

أعراض كوفيد طويل الأمد بعد التعافي من أوميكرون





وهذا هو الحال بشكل خاص منذ ظهور متغير أوميكرون Omicron ، والذي يميل إلى التسبب في أعراض أكثر اعتدالًا لدى الأشخاص غير المعرضين لخطر المضاعفات الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا .









ومع ذلك ، حتى متغير أوميكرون Omicron يمكن أن يؤدي إلى متلازمة مزمنة منهكة تُعرف باسم كوفيد طويل الأمد، والتي لم يتم فهم أسبابها وليس لها علاج حتى الآن (أو حتى علاج فعال).



وتسبب متلازمة كوفيد طويل الأمد إلى مجموعة من الأعراض يمكن أن تكون مدمرة بشكل خاص، لذا سنقوم بالتحدث عنها وذكرها في السطور التالية، وفقا لما جاء في موقع eatthis الطبي، وهي :



- مشكلات عصبية :

منذ بداية وباء فيروس كورونا، كان من الواضح أن أعراض كوفيد طويل الأمد COVID تستمر لأسابيع أو أشهر بعد تطهير الجسم من الفيروس؛ حيث يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي لدى بعض الأشخاص ، مما يتسبب في مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تكون شديدة، بما في ذلك التعب، والتشويش ، وحتى صعوبة العثور على الكلمات ، أو صعوبة البلع.

أعراض كوفيد طويل الأمد بعد التعافي من أوميكرون



- صعوبة نطق الكلمات بصوت عال :

وشهد بعد المتوفين من فيروس كورونا صعوبة في نطق الكلمات بصوت العالي، وهو ما جعل الأطباء يقومون بإدراج هذا العرض من بين أعراض كوفيد طويل الأمد للمتعافين من كمتغير أوميكرون .



- مشاكل عصبية :

قال الباحثون أن أعراض كوفيد طويل الأمد المرتبطة بالدماغ، والتي قد تشمل أيضًا التعب ومشاكل الصوت والدوخة وسرعة ضربات القلب وصعوبة البلع - قد تكون مرتبطة بعدوى فيروس كورونا الذي يضر بالعصب المبهم، وهو جزء مركزي من الجهاز العصبي؛ حيث نظر باحثون إسبان إلى عمل العصب المبهم في مجموعة من مرضى كوفيد لفترة طويلة. ووجدوا أن 66٪ لديهم عرض واحد على الأقل يشير إلى وجود خلل وظيفي في العصب المبهم. كانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي الإسهال (73٪) ، وسرعة ضربات القلب (59٪) ، والدوخه (45٪) ، ومشاكل البلع (45٪) ، مشاكل الصوت (45٪) ، وانخفاض ضغط الدم (14٪)، والتي تستمر لأكثر من 14 شهر بعد التعافي ,



لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا COVID، وبالتالي الوقاية من أعراض كوفيد طويلة الأمد، فيجب الحصول على التطعيم والحصول أيضا على الجرعات المعززة، وقد وجدت مراجعة لـ 15 دراسة دولية صدرت هذا الأسبوع أن الحصول على اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID ـ ويقلل من أعراض كوفيد طويل الأمد التي تصيب المتعافين من فيروس كورونا ومتغيراته.



وأفادت دراسات أخرى، الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بشكل كامل أقل عرضة للإصابة بأعراض متوسطة أو طويلة المدى، مثل التعب والصداع وضعف الذراعين والساقين وآلام العضلات المستمرة وفقدان الشعر والدوخة وضيق التنفس وفقدان الشعر.