عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمتعافين من أوميكرون.. أبرز أعراض كوفيد طويل الأمد الجديدة

أعراض كوفيد طويل
أعراض كوفيد طويل الأمد بعد التعافي من أوميكرون

تسبب ظهور متغير أوميكرون ذعرا كبيرا منذ بداية إنتشاره، وذلك لأنه أظهر مجموعة مختلفة من الأعراض التي يتسبب بها الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19، بخلاف نزلات البرد أو الأنفلونزا.

 

أعراض كوفيد طويل الأمد بعد التعافي من أوميكرون



وهذا هو الحال بشكل خاص منذ ظهور متغير أوميكرون Omicron ، والذي يميل إلى التسبب في أعراض أكثر اعتدالًا لدى الأشخاص غير المعرضين لخطر المضاعفات الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا . 

 

دراسة: الأعمال المنزلية تحمي النساء من أمراض القلب المزمنة

أسباب ضعف تأثير كورونا على الأطفال .. دراسة توضح



ومع ذلك ، حتى متغير أوميكرون Omicron يمكن أن يؤدي إلى متلازمة مزمنة منهكة تُعرف باسم كوفيد طويل الأمد، والتي لم يتم فهم أسبابها وليس لها علاج حتى الآن (أو حتى علاج فعال). 

وتسبب متلازمة كوفيد طويل الأمد إلى مجموعة من الأعراض يمكن أن تكون مدمرة بشكل خاص، لذا سنقوم بالتحدث عنها وذكرها في السطور التالية، وفقا لما جاء في موقع eatthis الطبي، وهي :


- مشكلات عصبية :
منذ بداية وباء فيروس كورونا، كان من الواضح أن أعراض كوفيد طويل الأمد COVID تستمر لأسابيع أو أشهر بعد تطهير الجسم من الفيروس؛ حيث يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي لدى بعض الأشخاص ، مما يتسبب في مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن أن تكون شديدة، بما في ذلك التعب، والتشويش ، وحتى صعوبة العثور على الكلمات ، أو صعوبة البلع.

 

أعراض كوفيد طويل الأمد بعد التعافي من أوميكرون


- صعوبة نطق الكلمات بصوت عال :
وشهد بعد المتوفين من فيروس كورونا صعوبة في نطق الكلمات بصوت العالي، وهو ما جعل الأطباء يقومون بإدراج هذا العرض من بين أعراض كوفيد طويل الأمد للمتعافين من كمتغير أوميكرون .

- مشاكل عصبية :
قال الباحثون أن أعراض كوفيد طويل الأمد المرتبطة بالدماغ، والتي قد تشمل أيضًا التعب ومشاكل الصوت والدوخة وسرعة ضربات القلب وصعوبة البلع - قد تكون مرتبطة بعدوى فيروس كورونا الذي يضر بالعصب المبهم، وهو جزء مركزي من الجهاز العصبي؛ حيث نظر باحثون إسبان إلى عمل العصب المبهم في مجموعة من مرضى كوفيد لفترة طويلة. ووجدوا أن 66٪ لديهم عرض واحد على الأقل يشير إلى وجود خلل وظيفي في العصب المبهم. كانت الأعراض الأكثر شيوعًا هي الإسهال (73٪) ، وسرعة ضربات القلب (59٪) ، والدوخه (45٪) ، ومشاكل البلع (45٪) ، مشاكل الصوت (45٪) ، وانخفاض ضغط الدم (14٪)، والتي تستمر لأكثر من 14 شهر بعد التعافي ,


لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا COVID، وبالتالي الوقاية من أعراض كوفيد طويلة الأمد، فيجب الحصول على التطعيم والحصول أيضا على الجرعات المعززة، وقد وجدت مراجعة لـ 15 دراسة دولية صدرت هذا الأسبوع أن الحصول على اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID ـ ويقلل من أعراض كوفيد طويل الأمد التي تصيب المتعافين من فيروس كورونا ومتغيراته.

وأفادت دراسات أخرى، الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بشكل كامل أقل عرضة للإصابة بأعراض متوسطة أو طويلة المدى، مثل التعب والصداع وضعف الذراعين والساقين وآلام العضلات المستمرة وفقدان الشعر والدوخة وضيق التنفس وفقدان الشعر.

اوميكرون كوفيد طويل الأمد أعراض كوفيد طويل الأمد Omicron فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

بعد تصدره التريند.. شقيق عادل إمام يكشف كيف استقبلت العائلة شائعات مرض الزعيم

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

تحذير لـ 40 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية قوية تضرب الولايات المتحدة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

موضوعات متعلقة

دراسة: كمية التحميل الفيروسي لـ"كوفيد-19" لدى الأطفال أقل قليلا من البالغين

فعالية لقاح سينوفارم تنتهي بعد 6 أشهر فقط.. دراسة

دراسة : متغيرات أوميكرون ليست أكثر حدة من سلالة كورونا الأصلية

دراسة.. الإصابة مرة أخرى بمتغيرات أوميكرون الفرعية نادرة الحدوث

دراسة: الأطفال يتمتعون بجهاز مناعة أقوى من البالغين لصد مضاعفات كورونا

دراسة: خطر تكرار الإصابة بمتغير أوميكرون أعلى 5 مرات من السلالات الأخرى

ترشيحاتنا

سفارة مصر برومانيا تناشد المصريين بالحدود الأوكرانية التوجه لـ4 نقاط

خبير أمن المعلومات: روسيا استهدفت قطاع البنوك الأوكراني في حربها الإلكترونية عليها..فيديو

بعد مبادرة اعرف بلدك.. قطعة لحم سبب اختيار مكان القلعة وقصة السور العظيم

قتل وإدمان وسجن.. سبب بكاء أحمد عزمي على الهواء وحكاية نجوم تخلوا عنه بسبب أزمته

كيف تختار بطارية سيارتك .. وأفضل الأنواع والأسعار في مصر

طارق فهمي: حرب بوتين على أوكرانيا لإرسال رسالة إلى أمريكا والغرب أن روسيا القوية عادت| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج تضخم البروستاتا بالأعشاب .. أسباب الإصابة وطرق العلاج

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

فيديو

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

فخورة بنفسي.. تعليق من ضحية شادي خلف المتهم بالتحرش الجنسي

كسور في الكتف والضلوع.. كواليس حادث والد نجم ذا فويس كيدز

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ