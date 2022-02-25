عمدة كييف معارض وملاكم|كليتشكو توقع اجتياح روسيا لبلاده وطالب ببناء سوار بينهما

خطف الأضوء في الساسية كما فعلها في الرياضة، الملاكم الأوكراني الشهير فيتالي كليتشكو عمدة كييف بات حديث الجميع هو شقيقه فلاديمير بإعلانهما حمل السلاح والإنضمام للمقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي لبلاده.

فيتالي وقيادة المعارضة

المعارض والملاكم فيتالي كليتشكو

وتحاضر القوات الروسية العاصمة الأوكرانية كييف وسط توقعات كبيرة بسقوطها خلال ساعات خاصة مع تهاوي الدفاعات الأوكرانية في وجه الهجوم الروسي، الذي انطلق الخميس بإشارة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسقطت العديد من المدن الأوكرانية نتيجة للقصف المتواصل من قبل القوات الروسية وهو ما جعل الأوكرانيين ينضمون للقتال وطالبوا بحمل السلاح دفاعا عن منازلها وبلداتهم التي سقطت واحدة تلو الأخرى بيد الجيش الروسي.

والملاكم الكبير فيتالي كليتشكو، الذي سبق وأعلن قبل 8 سنوات خوضه الانتخابات الرئاسية عقب احتجاجات عمت البلاد وساهمت في إسقاط الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش حينها، كان من بين من أعلنوا حمل السلاح للدفاع عن مدينته وبلاده في وجه الهجمة الروسية.

ومن المفارقات إن فيتالي كليتشكو أعرب في 22 مارس 2014 - عن اقتناعه بأن طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجاوز مجرد ضم شبه جزيرة القرم لروسيا، وإنه يضع أوكرانيا بالكامل نصب عينيه.

وقال كليتشكو - في حوار أجراه مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حينها - إنه يتعين أن تكون القرم منطقة منزوعة السلاح، وأن يتم سحب كافة القوات العسكرية من هناك، مشيرا الى ضرورة أن تمثل كييف وموسكو مثالا جيدا يحتذى به فى حل المنازعات.

فيتالي كليتشكو

طالب ببناء سور بين البلدين

وتابع "نحن لا نتوقع أبدا نشوب اقتتال مع جارتنا روسيا، فالعديد منا لديه أقارب فى روسيا والعكس صحيح، كما لدينا تاريخ متقارب".

كما سبق وطلب عمدة كييف وبطل الملاكمة العالمي السابق فيتالي كليتشكو مساعدة ألمانيا لبلاده في بناء سور على الحدود بين أوكرانيا وروسيا.

وقال كليتشكو نهاية العام 2014 - خلال زيارة للعاصمة الألمانية برلين: "سيسعدنا سعادة حقيقية أن نتلقى دعم جميع أصدقاء أوكرانيا"، مبينا أن أية مساعدات من أي نوع تقدم من ألمانيا سيكون مرحبا بها فى بلاه.

وحدد كليتشكو وهو رفيق درب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو أمثلة على الدعم المالي والإمداد بالخبرة الألمانية كنماذج على تلك المساعدات.

وبرر كليتشكو خطط بناء سور بين أوكرانيا وروسيا بأنه "يجب قطع الطريق على الإمدادات بالسلاح والمقاتلين الذين يقوم الجانب الروسى بتزويد الانفصاليين بهم فى شرق البلاد".

الإخوة كليتشكو

انضمام الإخوة كليتشكو للقتال

وأوضح كليتشكو أن الهدف ليس هو "بناء سور بين الشعوب" وإنما حماية أوكرانيا من العدوان. وتصل المسافة التى يبنى عليها السور وفقا للتصورات التى اقترحتها الحكومة الأوكرانية إلى 2300 كيلومتر على الحدود.

ووجه الأخوان فيتالي وفلاديمير كليتشكو رسالة تحذيرية إلى العالم بعد بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرين إلى أن الحرب "يمكن أن تصل إلى أي بلد آخر" إذا لم يتضامن الجميع من أجل إيقافها.

وظهر عمدة كييف الملاكم والمعارض السابق فيتالي كليتشكو، في فناء مبنى إدارة العاصمة، وبجانبه شقيقه بطل العالم السابق للملاكمة فلاديمير كليتشكو، ووجها سويا رسالة طمأنة لسكان المدينة، وأخرى تحذيرية للدول الأوروبية، في إشارة إلى أن لهيب الحرب قد يصل إلى أي بلد آخر غير أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وقال بطل الملاكمة للوزن الثقيل سابقا في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية إنه سيحمل السلاح بجانب شقيقه فلاديمير، الملاكم السابق أيضا، بعد تطوعهما في الجيش، للقتال في "حرب دموية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا".

فيتالي وجوشوا

من هو الملاكم فيتالي كليتشكو

وأضاف كليتشكو صاحب الـ50 عاما: "ليس لدي خيار آخر، يجب أن أفعل ذلك، سأقاتل، كييف كانت تحت التهديد والأولوية الرئيسية هي العمل مع قوات الشرطة والجيش لدعم البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك توصيل الكهرباء والغاز والمياه للمواطنين".

وأتم: "المدنيون مستعدون للدفاع عن كييف كجنود، أنا أؤمن بأوكرانيا، وأثق ببلدي وأؤمن بشعبي، الشعب الأوكراني قوي وسيظل وفيا لبلده في هذه المحنة الرهيبة، إنه شعب يتوق للسلام ويعتبر الشعب الروسي إخوته".

وُلد كليتشكو عام 1971 في بلدة بيلوفودسكوي في قرغيزستان، وكانت وقتها تتبع الاتحاد السوفيتي، كحال أوكرانيا، وكان والده ضابطا في سلاح الجو، وأحد المشاركين في حملة تطهير منطقة تشيرنوبيل من المخلفات النووية بعد حادثة انفجار المفاعل الشهيرة.

وفي عقد الثمانينيات من القرن الماضي انتقل كليتشكو للعيش في أوكرانيا، واتخذها موطنا له بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مطلع التسعينيات.

وفي عام 1985 بدأ كليتشكو مسيرته كملاكم، وذلك لكونها واحدة من الرياضات القتالية المسموح بها وقتها في الاتحاد السوفيتي، عكس الكاراتيه، اللعبة التي كان يريد أن يمارسها بشكل احترافي.

كليتشكو

سلسلة احترافية كبيرة لكليتشكو

وبعد سنوات من ممارسة الملاكمة كهاو، تحول كليتشكو للاحترافية عام 1996، وخاض نزالات قوية مع عدد من نجوم اللعبة في عصره، تابعها الملايين على الشاشات في مختلف دول العالم.

وخاض كليتشكو 47 نزالا في مسيرته الاحترافية، فاز في 45 منها (41 بالضربة القاضية)، فيما خسر مرتين فقط.

واعتزل كليتشكو الملاكمة عام 2013، بعد عام واحد من آخر نزال خاضه في مسيرته، الذي انتهى بفوزه على الألماني من أصل سوري مانويل شار.

وقبل اعتزاله كان كليتشكو بدأ مسيرته السياسية في عام 2005، بعد عام من الثورة البرتقالية في أوكرانيا، حيث تم تعيينه مستشارا للرئيس فيكتور يوشينكو.

وانضم الملاكم المخضرم السابق لعدة أحزاب وتكتلات سياسية وحصل على عضوية البرلمان، ويشغل منصب عمدة كييف منذ عام 2014 إلى الآن.