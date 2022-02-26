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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن فرض عقوبات على بوتين ولافروف وشويجو

بوتين ولافروف وشويجو
بوتين ولافروف وشويجو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، وذلك في خطوة جديدة من الولايات المتحدة للضغط على روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية إن العقوبات شملت أيضًا رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، معلنة أنها تعتزم فرض عقوبات  على صندوق الاستثمار الروسي.

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة ستحرص على إدراك بوتين أن قرار غزو أوكرانيا فشل استراتيجي له".

ومن جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية والكندية والاتحاد الأوروبي الجمعة تجميد الأصول العائدة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

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ودخلت الحرب الأوكرانية يومها الثاني،الجمعة، مع تكثيف المواجهات في مناطق متفرقة، ومحاولة القوات الروسية كسر دفاعات العاصمة كييف.

واستمرت القوات الروسية في القصف الصاروخي والجوي على عدة مناطق في أوكرانيا، أمس الجمعة، في محاولة لكسر دفاعات الجيش الأوكراني وفتح طريق إلى العاصمة كييف، مع الانتشار في مناطق أوسع في الشرق.

وفي بداية اليوم، بدأت القوات الروسية الهجوم على كييف بإطلاق كثيف للصواريخ، قبل أن تحاول قوات مظلية اقتحام الدفاعات الأوكرانية من الشمال والشمال الشرقي، لكن تقارير غربية تحدثت عن صد القوات الأوكرانية للهجوم.

وفي المساء، خاضت قوات مشاة روسية قتالا عنيفا في بعض الأحياء الشمالية من العاصمة كييف، وفق صحيفة بيلد الألمانية.

وفي موسكو، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع مجلس الأمن القومي، دعا فيه، الجيش الأوكراني لتولي زمام السلطة بنفسه، مضيفا أن "من شأن ذلك أن يسهل التوصل إلى اتفاق".

 

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