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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. 8 مطارات مصرية تجدد شهادة الاعتماد الصحي.. رئيس أوكرانيا يرفض عرض أمريكا بالإجلاء.. وفيتو روسي يمنع إدانة الهجوم على كييف

صحف الكويت
صحف الكويت

صحف الكويت:

- بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى تولي السلطة في كييف 
- الاتحاد الأوروبي يقطع الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي
- واشنطن بوست: الرئيس الأوكراني رفض العرض الأمريكي بإجلائه من كييف
- الإمارات تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا
- الكويت تشدد على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا
- الرئيس السيسي يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

في الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلا عن مشروع «ألماظة بارك» لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

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ومن الصحيفة ذاتها، نجح كل من مطاري أسيوط وسوهاج الدوليين في تجديد شهادة «الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن» التي يمنحها المجلس الدولي للمطارات (ACI) للعام الثاني على التوالي، ليصل عدد المطارات المصرية التي تم تجديد شهادة الاعتماد الصحي لها حتى الآن إلى 8 مطارات.

عربيًا، قالت صحيفة "القبس"، إن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية أعلنت عن تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا اعتبارا من 1 مارس المقبل.

وأقرت الهيئة في بيانها، إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة، وأن تكون اختيارية للمناطق المفتوحة، كما تقرر إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري PCR مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام، وذلك للعاملين في جميع القطاعات بالدولة.

وأكدت الهيئة الاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقاً دون أي تغيير.

وذكرت صحيفة "الأنباء"، أن الكويت أعربت عن رفضها لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول، وإذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة توترها في أوكرانيا، مؤكدة أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، ومبادئ حسن الجوار، وحل المنازعات بالطرق السلمية.

وشددت الكويت على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا، لتؤكد دعمها الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين دعا العسكريين الأوكرانيين «إلى تولي السلطة» في كييڤ من خلال الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي وأوساطه الذين وصفهم بأنهم «زمرة مدمنين ونازيين جدد».

وقال بوتين مخاطبا الجيش الأوكراني في كلمة نقلها التلفزيون الروسي الجمعة «تولوا السلطة. يبدو لي أن من الأسهل التفاوض بيني وبينكم»، مؤكدا أنه لا يحارب وحدات من الجيش الأوكراني بل تشكيلات قومية تتصرف «كإرهابيين» وتستخدم المدنيين «دروعا بشرية».

أما صحيفة "الجريدة"، فنقلت أن روسيا استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هجوم موسكو على أوكرانيا.

واستخدمت روسيا، خلال تصويت في نيويورك، حق النقض كما كان متوقعاً لمنع القرار، وامتنعت الصين ودولتان آخريان عن التصويت، فيما صوتت 11 دولة عضو في المجلس لصالحه.

ومن الصحيفة ذاتها، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن الاتحاد الأوروبي "يريد قطع كافة الروابط بين روسيا والنظام المالي العالمي"، وذلك بعد الإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو في أعقاب غزوها أوكرانيا.

أما صحيفة "القبس"، فنقلت عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قولها، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي رفض عرضًا أمريكيًا بإجلائه من كييف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم «مستعدون لمساعدة زيلينسكي على مغادرة كييف لتجنب وقوعه في الأسر أو القتل».

وأفادت صحيفة "الوطن"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عين، القاضية السوداء كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ما سيشكل سابقة تاريخية إذا تمكنت من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.

وكتب بايدن في تغريدة الجمعة على موقع "تويتر": "إنها واحدة من ألمع العقول القانونية في أمتنا، وستكون قاضية استثنائية". ويفترض أن يقدم بايدن مرشحته رسمياً في البيت الأبيض بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

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