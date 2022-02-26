اخبار الفن : تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري.. رد رامي صبري على شائعات تقليده لـ كليب عمرو دياب ..ما لا تعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

سمير صبري .. واحد من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم عدد من الأعمال تجاوزت حاجز الـ 100 فيلم ، فهو نموذج لمعنى الفنان الشامل ، فقد أتقن الغناء والتمثيل بالإضافة الى تقديم البرامج .

أكد الفنان رامي صبري ان لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له ، وذلك بعد ظهوره فى بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام .

وقال رامي صبري خلال ظهوره فى بث مباشر ، انه لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له منذ ظهوره على الساحة الفنية ، خاصة حين يقوم أحد بتشبيه بأى شخص أخر

تمكن الفنان محمد حماقي والفنان احمد سعد من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد طرحهما أحدث أغانيهم .

حيث تمكن محمد حماقي من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة عجبى مع توما محققين ما يزيد عن 300 الف مشاهدة ، وأحتلوا المرتبة السابعة .

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سلوى خطاب بعيد ميلادها ، حيث انها تعد واحدة من أبرز الفنانات على الساحة فى الفترة الراهنة .

سلوى خطاب ولدت في مدينة القاهرة في عام 1959، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1978.

كشفت مصدر مقرب من الفنان سمير صبري انه من المقرر ان يحدد الأطباء خلال الساعات القليلة القادمة موعد إجراء عمليته بعد تأجيلها يوم الخميس الماضى .

وكشفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه من الممكن ان يتم نقل الفنان سمير صبري الى مستشفى أخرى خلال الساعات الماضية ، خاصة وان العملية التى سيقوم بإجرائها دقيقة للغاية .



