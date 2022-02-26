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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اخبار الفن : تطورات الحالة الصحية لـ سمير صبري.. رد رامي صبري على شائعات تقليده لـ كليب عمرو دياب ..ما لا تعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

سمير صبري .. واحد من أهم الفنانين فى تاريخ السينما المصرية ، حيث قدم عدد من الأعمال تجاوزت حاجز الـ 100 فيلم ، فهو نموذج لمعنى الفنان الشامل ، فقد أتقن الغناء والتمثيل بالإضافة الى تقديم البرامج .

بعد تشبيه أحدث أغانيه بكليب لـ عمرو دياب.. رامي صبري: لا أهتم بالآراء السلبية

أكد الفنان رامي صبري ان لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له ، وذلك بعد ظهوره فى بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام .

وقال رامي صبري خلال ظهوره فى بث مباشر ، انه لا يهتم بالاراء السلبية التى توجه له منذ ظهوره على الساحة الفنية ، خاصة حين يقوم أحد بتشبيه بأى شخص أخر

محمد حماقي وأحمد سعد يتنافسان على الأعلى مشاهدة.. تفاصيل

تمكن الفنان محمد حماقي والفنان احمد سعد من الدخول الي قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد طرحهما أحدث أغانيهم . 

حيث تمكن محمد حماقي من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة من خلال أغنيته الجديدة عجبى مع توما محققين ما يزيد عن 300 الف مشاهدة ، وأحتلوا المرتبة السابعة . 

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش حقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة القديرة سلوى خطاب بعيد ميلادها ، حيث انها تعد واحدة من أبرز الفنانات على الساحة فى الفترة الراهنة .

سلوى خطاب  ولدت في مدينة القاهرة في عام 1959، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1978.

الأطباء يحددون موعدا جديدا لـ عملية سمير صبري واحتمالات نقله لمستشفى أخرى

كشفت مصدر مقرب من الفنان سمير صبري انه من المقرر ان يحدد الأطباء خلال الساعات القليلة القادمة موعد إجراء عمليته بعد تأجيلها يوم الخميس الماضى .

وكشفت المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه من الممكن ان يتم نقل الفنان سمير صبري الى مستشفى أخرى خلال الساعات الماضية ، خاصة وان العملية التى سيقوم بإجرائها دقيقة للغاية .

 

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