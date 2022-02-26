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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب رائحة الجسم الكريهة أثناء الحمل.. التغيرات الهرمونية والنظام الغذائي الأبرز

رائحة الجسم أثناء
رائحة الجسم أثناء الحمل

تعاني معظم النساء الحوامل من آثار جانبية مختلفة ، مثل حكة الجلد وزيادة التعرق والتعب ورائحة الجسم. ومع ذلك ، فإن هذه تختلف من امرأة إلى أخرى لأن كل حمل فريد من نوعه.

 

كشف موقع هيلثي عن زيادة رائحة الجسم أثناء الحمل ، وأسبابها ، وإدارة العلاج. من المحتمل أن يسبب عدم الراحة ، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى عند التعامل مع الغثيان والقيء (غثيان الصباح).
 

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 أسباب رائحة الجسم الكريهة أثناء الحمل؟
 

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لزيادة رائحة الجسم أثناء الحمل:

1. زيادة التعرق
بسبب التغيرات الهرمونية في الحمل ، هناك زيادة في تدفق الدم إلى الجلد. قد يجعل المرأة تشعر بالدفء وتسبب التعرق. زيادة العرق قد يؤدي إلى زيادة رائحة الجسم.
 

يمكن أن تسبب هرمونات الحمل تعرق ليلي عند النساء. التعرق الليلي عبارة عن نوبات توصف بأنها غارقة في ملابس النوم ملاءات الأسرة والنوم المضطرب ، والتي لا تحدث بسبب بيئة النوم المحمومة .

2. ازدياد حاسة الشم
قد تؤثر الهرمونات المتزايدة أثناء الحمل على حاسة الشم المتزايدة ، مما يجعل المرأة أكثر وعيًا برائحة جسدها
 

3. التغييرات الغذائية
قد تقوم بعض النساء الحوامل بتغيير نظامها الغذائي لضمان التغذية المثلى ، بينما قد تنغمس أخريات في الأكل بنهم بسبب الرغبة الشديدة في الحمل . اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات الصليبية ، مثل القرنبيط والبروكلي والملفوف أو غيرها من الأطعمة ، بما في ذلك البصل والثوم والهليون واللفت ، قد تؤدي إلى رائحة كريهة للجسم.

4. رائحة المهبل
قد يؤدي الحمل إلى رائحة مهبلية غير عادية مصاحبة للحرق أو الحكة أو إفرازات بنية / حمراء 

 

التغيرات الهرمونية

قد تظهر رائحة الجسم في أي وقت أثناء الحمل ، اعتمادًا على السبب الأساسي. قد تؤدي زيادة الاستجابة الشمية بسبب التغيرات الهرمونية إلى ظهور رائحة كريهة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. قد تؤدي زيادة إمداد الدم إلى زيادة رائحة الجسم في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل. قد تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الرائحة في الثلث الثالث من الحمل حيث قد يستقر العرق في ثنايا الجلد وينبعث منه رائحة.

يمكن أن تحدث رائحة الجسم بسبب الهرمونات والنظام الغذائي والإفرازات المهبلية في أي وقت طوال فترة الحمل.

كيف تتحكمين برائحة الجسم أثناء الحمل؟

يمكن أن تساعد التدابير التالية في الحد من رائحة الجسم أثناء الحمل. ومع ذلك ، فإن هذه الإجراءات قد لا تحل المشكلة على مستوى القاعدة.

الاستحمام مرتين في اليوم باستخدام معتدل

قص شعرك في الإبط وحول الأعضاء التناسلية للمساعدة في منع رائحة الجسم ونمو البكتيريا.
حافظ على رطوبتك لأنها تساعد في طرد السموم من الجسم.
ارتداء الملابس المناسبة المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف أو الحرير لأنها تسمح للجلد بالتنفس ، مما يقلل من درجة حرارة الجسم والتعرق.

تجنب تناول الأطعمة ذات الرائحة الكريهة مثل البصل والثوم والمأكولات البحرية. بدلًا من ذلك ، تناول المزيد من الفاكهة والخضروات لتقليل الرائحة الكريهة.
الحفاظ على نظافة المهبل عن طريق غسله بالماء والصابون الخفيف غير المعطر. يساعد في الحفاظ على مستويات الأس الهيدروجيني والبكتيريا الصحية في المهبل.
استخدمي مزيلات العرق ومضادات التعرق للشم ، ولكن تجنبي استخدام العوامل التي تصرف بدون وصفة طبية أثناء الحمل لتجنب أي آثار ضارة على الجنين. يمكنك أيضًا استخدام مناديل الأطفال المبللة لمسح العرق من الإبطين وتحت الثديين ومنطقة البكيني.

متى ترى الطبيب؟

في حين أن التعرق أثناء الحمل ليس شائعًا ، فقد تشير الأعراض التالية إلى الحاجة إلى زيارة الطبيب .

تغير مفاجئ في رائحة الجسم
التعرق المفرط
إيجاد رائحة الجسم لا تطاق
رطوبة الجلد باستمرار من التعرق
طفح جلدي أو احمرار في الجلد بسبب التعرق
رائحة الجسم تشبه رائحة الفاكهة أو التبييض

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