وزير التعليم العالى يشارك فى محاضرة للفرقة الثانية بآداب القاهرة.. صور

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، محاضرة للفرقة الثانية بكلية الآداب قسم الفلسفة .

وجاء ذلك ضمن جولته التفقدية للتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، و التأكد من عودة الدراسة بكلية الآداب بعد استمرارها اسبوع اونلاين على المنصة الإلكترونية.

وكان قد أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أن أول أسبوع فى الدراسة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 أونلاين.



وقال الدكتور شريف شاهين في تصريح لـ صدى البلد : جاء هذا القرار نظرًا لأعمال الحفر المحيطة بالمباني، مشيرا إلى أنه فى حالة الانتهاء الخميس من تلك الإصلاحات سيتم الإعلان بالعودة للحضور المباشر.

وتابع “شاهين” فضلاً عن سياستنا في الحفاظ على التواصل الالكتروني بين الأساتذة والطالب في كافة المقررات الدراسية عبر البلاكبورد ، وهذه مكتسبات لا ترتبط فقط بالكورونا ولكن بالارتقاء بالعملية التعليمية .