"أيادي مصر".. منصة لتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن دعمه الكامل لمبادرة " منصة أيادي مصر" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي، وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الكترونيا فضلاً عن تقديم الدعم الفنى والمادى لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتنمية القرى المنتجة بالمحافظة ومساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وذلك فى إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادي للحرفيين والمنتجين وذلك بتسويق منتجاتهم على احدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الالكترونية التى اطلقتها وزارة التنمية المحلية " ايادى مصر " للتسويق الإلكتروني ayadymisr.com وذلك ايمانا بأهمية احياء هذا القطاع الحرفى والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار وتقديم الدعم اللازم لهؤلاء المنتجين والعمل على تطوير قدراتهم الإبداعية والرقمية فى توسيع مجال عملهم .

وأكد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بالمحافظة لبحث سبل توفير المشروعات المتوسطة والصغيرة للمرأة المعيلة والاسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتفعيل القرى المنتجة فى الحرف والصناعات اليدوية لتمكين الاسر اقتصادياً وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الاسر على الإنتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية ، معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لتنمية قرى الريف المصرى وتمكين الاسر اقتصاديا مشيرا الى تنظيمه العديد من الفعاليات والمبادرات لتوزيع المشروعات الصغيرة المدرة للدخل على الاسر الأكثر احتياجا والمرأة المعيلة واستمرار تنظيم تلك الفعاليات بالتنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية .

وأضافت ناهد محمد فرغلى مدير ادارة التعاون بالمحافظة ومنسق المنصة بالمحافظة الى انه على من يرغب المشاركة والتسجيل على المنصة من ابناء المحافظة يمكنه التواصل مع المنسق على الرقم الاتى ( 01550480884 ) او البريد الالكترونى [email protected] او من خلال الموقع الاللكترونى للمبادرة ayadymisr.com او من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك https://www.facebook.com/ayady.misr ، مشيرة الى انه سيتم التواصل مع المتقدمين ووتقديم كامل الدعم لهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم عبر منصة ايادى مصر واشراكهم فى كافة المعارض التى يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلا عن المعارض الدولية .