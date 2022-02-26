ترى الليل عودني| نوال تشعل حفل العيد الوطني للكويت وترفع علم السعودية

أشعلت الفنانة نوال الكويتية، حفلها الغنائي مساء أمس الجمعة 25 فبراير، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن حفل العيد الوطني لدولة الكويت، وذلك بمشاركة 4 نجوم غناء آخرين، هم: (عبدالله الرويشد، نبيل شعيل، مطرف المطرف، مساعد البلوشي)، وتخلل الحفل فاصل مسرحي، بمشاركة: (حياة الفهد، سعد الفرج، سعاد عبدالله).

وقدمت نوال الكويتية، باقة متنوعة من أروع أغانيها، من بينها: (ترى الليل عودني، انت طيب، فيني كثير، القلب يفداك)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

وفي لفتة وطنية، حرصت نوال الكويتية على رفع علم بلادها مع علم المملكة العربية السعودية، لتؤكد على التآخي بين البلدين العربيين الشقيقين.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي على التطبيقات القصيرة تويتر- مقتطفات من الحفل الذي نظمته ليلة أمس.

أحدث أعمال نوال الكويتية

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نوال الكويتية، اغنيتها "ما تسوى غلا" من ألبومها الجديد، والذى يحمل اسم "الحنين"، وطرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" في شهر نوفمبر الماضي.

أغنية "ماتسوى غلا" لـ نوال الكويتية، من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.

نوال الكويتية تبكي على الهواء

وفي أبريل العام الماضي، أجهشت الفنانة نوال الكويتية في البكاء خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الكويتية "سننتصر" التي تجوب شوارع الكويت من أجل توعية المواطنين بأهمية البقاء في المنزل.

وفي الفيديو ظهرت ابنة نوال الكويتية، حنين، وهي تمسح دموعها بعدما تأثرت بوالدتها بسبب العزل المنزلي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت الفنانة نوال الكويتية من منزلها بتحية المشاركين في الحملة وتوزيع زجاجات المياه على المشاركين في الحملة من وزارة الصحة الكويتية.

وأقرّ مجلس الوزراء الكويتي تدابير اقتصادية جديدة لمواجهة تداعيات ازمة كورونا، التي تضمنها تقرير أعده فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارقالمزرم إن هذه الحزمة تهدف "إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات".