إعادة الانتخابات على منصب نقيب المهندسين بالفيوم الجمعة المقبل

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم، عن إجراء جولة إعادة بين المهندس هشام والي رئيس النقابة الحالي والمهندس جمال عبد الواحد على مقعد رئيس النقابة الفرعية بالفيوم.

وفاز بعضوية مجلس النقابة بالشعب المختلفة ، المهندس مصطفى مؤمن، ومحمد عبد الحكم، وأسماء أبوطالب "شعبة مدني"، والمهندس محمد ابو زيد، وأحمد رحيم "شعبة كهرباء"، ورامي رشاد "شعبة بترول"، والمهندسة هالة الطبلاوي" شعبة عمارة.

ومن المقرر إجراء انتخابات جولة الاعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية بالفيوم يوم الجمعة المقبل بين المهندس هشام والي رئيس النقابة الحالي والمهندس جمال عبد الواحد.