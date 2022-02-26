وفاء عامر للمخرج وسام المدني: ينتمي لمدرسة مختلفة وأستمتع بالعمل معه

أشادت الفنانة وفاء عامر، بمخرج مسلسل "بيت الشدة" وسام المدني، مؤكدة أنه من المخرجين المهمين في الدراما المصرية خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات صحفية: "بوعد جمهور الدراما بمشاهدة مختلفة في مسلسل بيت الشدة على يد المخرج المبدع وسام المدني".

وتابعت وفاء عامر: "تشرفت بالعمل معه في تجربة سابقة بفيلم (خان تيولا)، وكانت تجربة جميلة، واستمتع بالعمل معه".

وأوضحت وفاء عامر: "وسام المدني.. ينتمي لمدرسة مختلفة في الإخراج وصاحب رؤية خاصة، وان شاء الله نعمل تجربة تليق بالمشاهد المصري والعربي ببيت الشدة، وتشرفنا كلنا كصناع للعمل".

وأضافت وفاء عامر، أن وسام لديه ثقافة واسعة، ويمتلك مخزون بتاع مخرجين كبار في الدراما.

أبطال مسلسل بيت الشدة

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجمين وفاء عامر وأحمد وفيق، والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٢.

ويشاركهما في بطولة المسلسل، النجوم: إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، ندى بهجت، منى العمدة،وعدد من الفنانين، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.