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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برنامج الدوم| إشادة لجنة تحكيم بالمواهب.. والجمهور يتدخل لإنقاذ المتسابقين

برنامج الدوم
برنامج الدوم

اشتعلت المنافسة، أمس الجمعة، في الحلقة الجديدة التي عرضت لبرنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج "الدوم"، بالتزامن مع بدء مرحلة "المفتاح الذهبي"، بأعضاء لجنة تحكيم مكونة من النجمة ليلى علوي، والمخرج تامر محسن، والموسيقار نادر عباسي.

وكانت فئة الغناء انطلقت إلى المرحلة الثانية للبرنامج من خلال تقديم أغنية "جانا الهوا" في أداء جماعي، حيث شارك في الغناء أربعة متسابقين.

وتمكنت أسماء الجمل من إبهار لجنة التحكيم بأدائها الصوتي المميز، وأبدت ليلى علوى إعجابها بها قائلة: "اسم الله صوتك كان أحسن من خوفك"، كما أكد نادر عباسي أن اختيارها الأغنية كان صعبا للغاية ولكنها تفوقت على نفسها.

وتأهل للمرحلة النهائية نادين خالد وهند حسام  وعبد الرحمن عيسى في فئة التمثيل للاستكمال في البرنامج، أما في فئة الغناء يمنى حسن وأميرة الشاذلى وأسماء الجمل.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

 

لجنة تحكيم برنامج الدوم

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ 60 ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج فتضم لجنة التحكيم الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.

“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء، وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول، والذي سيعرض حصريا على شاشة قناة ON.

برنامج الدوم لجنة تحكيم برنامج الدوم الدوم المواهب المواهب الغنائية يسرا مروان حامد عمرو يوسف حميد الشاعرى امير طعيمة عمرو مصطفى

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